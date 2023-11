GialappaShow, Brenda Lodigiani imita Annalisa: il video è un cult

Tra le novità della seconda stagione di ‘GialappaShow’, c’è sicuramente quella proposta da Brenda Lodigiani. Oltre a prendere le sembianze di Ester Ascione, l’attrice comica, quest’anno, ha deciso di puntare su Annalisa. La cantante savonese che, negli ultimi mesi, condivide la corona di regina del pop italiano, con Elodie. Ed è proprio su questa presunta rivalità tra le due popstar che l’imitatrice ha voluto calcare la mano. Sfruttando, in qualche modo, l’intro di ‘Mon Amour‘, la Lodigiani dà sfoggio del proprio talento, ballando e cantando versi davvero esilaranti.

“Uuuh, aaah Quando arriva Annalisa le campane suonano a festa. Quando arriva Annalisa il sindaco scuoia il vitello grasso. Ci ha raggiunti anche il mio fiscalista, Elodie non ce l’ha così bono. C’è anche il mio idraulico. Popolo di Annalisa, cantate con me. Sono qui a Tv8, anche qui faccio il botto, ballo finché non schiatto. Di Elodie me ne fotte. La gente vuole vedere Annalisa qui su Tv8. Perché chi è la prima in classifica? Elodie? Ma che caxx. Non importa… Io sono laureata. E sono anche super figa e sexy. Se sono figa anche per te metti like nei commenti”

Nel corso della sua carriera, la Lodigiani ha imitato Chiara Ferragni, la Contessa Patrizia De Blanck, Diletta Leotta, Orietta Berti, Pamela Prati.

La reazione di Annalisa all’imitazione di Brenda Lodigiani

Annalisa, reduce dal mega concerto al Forum di Assago, ha commentato, ai microfoni di Rds, la parodia di Brenda Lodigiani a ‘Gialappashow’:

“Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile”

Nessuna rivalità con Elodie con cui condivide il percorso ad ‘Amici’:

“Non si pensi che siano vere quelle robe lì, anzi, il contrario. Io ed Elodie andiamo d’accordissimo”