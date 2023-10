Dopo una prima edizione molto piacevole, GialappaShow è tornato a distanza di pochissimi mesi su Tv8 e Sky Uno. A condurre l’intramontabile Mago Forest, ovviamente con il supporto della Gialappa’s Band. Del trio originario tuttavia anche in questa occasione sono rimasti Giorgio Gherarducci e Marco Santin, con il signor Carlo Taranto nel buen retiro della Liguria.

Di solito quando un programma torna dopo un brevissimo lasso di tempo sul piccolo schermo si rischia di bruciarlo. Non è questo sicuramente il caso di GialappaShow. Il duo probabilmente per questo motivo aveva chiesto a tutto il cast di proporre dei nuovi personaggi. Un cast che comprende anche volti nuovi, come il bravissimo Edoardo Ferrario nel ruolo di un podcaster (se non lo avete ancora fatto, andate a vedervi il suo special di stand up comedy Diamoci un tono su Raiplay).

Una delle cose migliori della serata è l’imitazione di Stash dei Kolors ad opera di Gigi di Gigi & Ross (anche loro new entry), con il cantante che intonava il ritornello del tormentone estivo Italodisco ogniqualvolta che il Mago Forest pronunciava la parola “Questa”.

Non deludono nemmeno i classici: per questa seconda edizione, Sensualità a corte ha lasciato Pechino Express per trasmigrare su un’altra creatura dell’universo Sky, ovvero X Factor. Nella prima puntata c’è stato anche un cameo di Fedez.

ELLEN HIDDING, VALORE AGGIUNTO DELLA PRIMA PUNTATA

Ma il valore aggiunto di questo debutto è stato Ellen Hidding: la conduttrice olandese, che aveva già lavorato con i Gialappi tra il 1997 e il 2000, ha impreziosito la serata con le sue irresistibili risate. Peccato che dal prossimo appuntamento dovrà fare posto a un’altra. L’alternanza delle co-conduttrici è infatti uno degli elementi meno convincenti della trasmissione. A questo punto si potrebbe provare anche un uomo.

Per fortuna è una certezza la resident band dei Neri per Caso, così come naturalmente la bravura di Mago Forest.