Mago Forest a Tvblog: “GialappaShow 2? Questa prima puntata sarà l’ennesima prima puntata di un’edizione iniziata nel 2001” (video)

A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di ‘GialappaShow’, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30, abbiamo incontrato il Mago Forest per farci raccontare novità, conferme e retroscena inediti di uno dei programmi più attesi dal pubblico italiano.

Interviste GialappaShow 2, Gialappa’s Band a Tvblog: “Tentescion Ailand è un pezzo corale. Brenda Lodigiani farà la parodia di Annalisa” (video)

Partiamo subito dalle novità che vuoi segnalare ai lettori di Tvblog…:

“Io ho iniziato a lavorare con la Gialappa’s, penso, nel 2001. Siamo nel 2023… questa prima puntata sarà l’ennesima prima puntata di un’edizione iniziata nel 2001. Novità? Tantissime. Tutti i comici, oltre a fare i propri personaggi consolidati, porteranno un personaggio nuovo. Posso dirti che sono stati confermati tutti i comici e che avranno un anno in più. Di più non posso anticipare…”

Posso dirti che sei l’uomo più invidiato d’Italia. In ogni puntata cambi partner femminile. Si comincia con Hellen Hidding e poi ci saranno delle sorprese nelle altre stagioni:

“E’ sempre un piacere. Perché avere delle co-conduttrici… noi le chiamiamo co-conduttrici ma in realtà diventano le conduttrici a cui diamo le chiavi del programma, sono le regine del programma. Così noi, grazie a loro, abbiamo modo di inserirci e prenderle bonariamente in giro. Sai, cambiare ogni volta conduttrice è come se tu fossi uno spettatore da casa. Il continuo ruolo della Gialappa’s, almeno per quanto mi riguarda, è come se sentissi la voce sincera del pubblico che commenta tutto quello che faccio e succede in studio. Quindi, avercene una vicina, è un piacere”

Punto di forza e parte integrante del programma è anche il clima che si respira tra di voi dopo tanti anni che lavorate assieme…

“Ci fa piacere che tu lo dica. Stiamo bene insieme. Siamo ragazzi, sembra un parco a tema per ‘imbecilli’, dove c’è una continua aria ‘sfottereccia’ tra di noi. Ovviamente la Gialappa’s sono i primi a non prendersi mai sul serio. Sappiamo benissimo anche se è il nostro lavoro, che siamo dei bambini che giochiamo con la televisione”

Nel video, al centro del post, trovate tutte le dichiarazioni di Mago Forest.