La Gialappa’s Band sbarca su Tv8. La notizia, che già circolava da qualche mese, può essere ormai considerata ufficiale. Un’avventura che dovrebbe prendere il via dal mese di maggio, con un appuntamento in prima serata che dovrebbe allungarsi per ben otto puntate.

Insomma, una copertura di due mesi per Marco Santin e Giorgio Gherarducci che torneranno in tv con un programma tutto loro, ancora una volta senza il supporto di Carlo Taranto.

In tal senso, possiamo anticipare che alla conduzione dello show ci sarà il Mago Forest, padrone di casa di una trasmissione che vedrà il coinvolgimento di comici da sempre nell’orbita della Gialappa’s, come Marcello Cesena (che potrebbe riportare in onda le avventure di Jean Claude) e Ubaldo Pantani, originariamente annunciato a Belve, ma mai realmente utilizzato se non per settanta secondi in occasione dell’intervento di Massimo Giletti.

Santin e Gherarducci sono reduci dagli impegni in Michelle Impossible, mentre da alcune settimane sono fissi al ‘tavolo’ di Che tempo che fa. In precedenza si erano anche affacciati a Stasera c’è Cattelan, salvo interrompere in un secondo momento la collaborazione per i molteplici impegni.

L’approdo a Tv8 rappresenta, di fatto, un nuovo matrimonio con Sky a diciassette anni dalla prima e ultima esperienza ai Mondiali del 2006. “L’azienda rimase talmente contenta che l’anno seguente avremmo dovuto realizzare una specie di Quelli che il calcio”, rivelò Santin a TvBlog in un’intervista del 2020. “Avevamo definito tutto, c’era già la redazione pronta. Ma quell’estate coincise con la retrocessione della Juventus, scenario che spinse Sky ad acquistare i diritti della serie B. Ci comunicarono che avevano esaurito il budget e il progetto saltò. Quattro anni dopo, nel 2010, ci fu un nuovo contatto alla vigilia del sorteggio dei gironi del Mondiale in Sudafrica. Avremmo dovuto commentare di nuovo le partite, raggiungemmo un accordo economico con stretta di mano finale, ma alla fine non se ne fece nulla”.

Stavolta, invece, non sembrano esserci ostacoli all’orizzonte.