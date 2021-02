Giacomo Urtis: “Dayane Mello sarebbe disposta a darmi un figlio con l’inseminazione artificiale”

Giacomo Urtis, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, intervistato dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha confessato di aver chiesto all’ex fidanzata Elena Carboni di fare un figlio con lui ma di aver ricevuto un sonoro no. Il chirurgo dei vip, che non ha mai accantonato il sogno di diventare padre, ha conosciuto la donna, oggi quarantenne, all’Università:

“Ero davvero innamorato di lei. Ero il fidanzato modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio”.

L’incontro con un altro uomo, per caso, in aeroporto, ha messo fine alla relazione. In quegli istanti, l’ex gieffino, ha preso coscienza di essere attratto anche da persone dello stesso sesso:

“Siamo capitati vicini e mi sono presentato a lui che non dà mai confidenza. Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ha deciso di andare a vivere da lui. La nostra storia clandestina è durata tre anni”.

Ed i rapporti con Elena? Si sentono tutti i giorni e si incontrano tutte le volte che il medico delle star sbarca in Sardegna per lavoro o divertimento: “E’ l’amore della mia vita ancora oggi. Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio”.

Durante la permanenza nel loft di Cinecittà, Urtis ha fatto all’amica Dayane Mello una proposta:

“Dayane Mello realizzerebbe il mio sogno: sarebbe disposta a darmi un figlio con l’inseminazione artificiale”.

Infine, Giacomo ha confessato candidamente di avere un forte interesse per uno dei suoi ex compagni d’avventura, ovvero il bel Mario Ermito:

Ci penso sempre ma non credo che vada in porto. Lui è etero. Non nego che sono attratto da lui, ma rispetto il suo orientamento sessuale, di certo rimarrà una bella amicizia”.