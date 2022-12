Per gli addetti ai lavori Mediaset la giornata di domenica 11 dicembre 2022 è stata segnata da un lutto. Molte delle maestranze presenti da anni in questa azienda conoscevano Giacomo Zoppi, per tutti era “Jack”, uno degli storici scaldapubblico di alcune delle trasmissioni più celebri del biscione morto poche ore fa. A darne notizia è stato Gerry Scotti tramite il suo profilo Instagram:

“Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai“.

Nelle due foto postate dal conduttore, lo vediamo affiancato proprio da Jack nello studio di Chi vuol essere milionario, in un secondo scatto lo vediamo sorridente in quello di Caduta Libera. Tra i commenti, spicca quello del Content Supervisor di EndemolShineItaly Edmondo Conti: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi“.

La storia lavorativa di Jack in Mediaset è ultraventennale. Da Ok! Il prezzo è giusto del 1998, il suo volto diventa familiare non solo al pubblico presente in studio, ma anche a casa grazie ai siparietti costruiti con le vallette durante la presentazione delle famose ‘vetrine’ del gioco. Nel suo lungo curriculum anche Passaparola e Le Iene.

Abbiamo potuto raccogliere le dichiarazioni del regista Giancarlo Giovalli. Con lui ha potuto collaborare a stretto contatto per molte delle trasmissioni condotte da Gerry Scotti: i già sopracitati Chi vuol essere Milionario?, Caduta Libera, ma anche The Wall, Money Drop, Little Big Show e tanti altri:

“Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi – afferma Giovalli a TvBlog – Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo. Pochi giorni fa mi aveva detto che mancava poco alla sua meritata pensione. Mi aveva confidato che gli faceva un po’ paura pensare di stare per sempre lontano da quello che era stato per tanto tempo il suo mondo“.

Una dichiarazione d’affetto che si conclude con queste parole: “Mi piace pensare quando torneremo a registrare che lui sia ancora lì con noi“.