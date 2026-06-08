I Mondiali di calcio stravolgono la TV: sorpresa in arrivo per milioni di telespettatori

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Giovedì 11 giugno si alzerà il sipario sulla Coppa del Mondo 2026, ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada.

Un evento planetario che, come era prevedibile, manderà completamente in tilt i palinsesti televisivi italiani. A fare le spese di questa vera e propria rivoluzione estiva sarà uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo, costretto a subire una drastica serie di tagli per fare spazio alle dirette dei match calcistici.

Palinsesti rivoluzionati: il calcio si prende la prima serata

La Rai, avendo blindato i diritti di trasmissione per ben 35 incontri della competizione, sposterà il fulcro della sua programmazione serale sulle sfide mondiali. Questa decisione strategica colpirà direttamente l’access prime time di Rai 1, dove lo show di punta della rete dovrà bruscamente interrompere la sua regolare corsa quotidiana.

Per non perdere terreno nella feroce sfida degli ascolti contro la concorrenza di Mediaset, guidata da Gerry Scotti, la strategia aziendale di quest’anno prevede una resistenza prolungata fino al 19 luglio. Tuttavia, l’imminente fischio d’inizio della kermesse calcistica costringerà i telespettatori a rinunciare a moltissimi appuntamenti già a partire dai prossimi giorni.

Nelle giornate in cui la partita è programmata per le ore 21:00, la linea passerà anticipatamente agli studi sportivi per i pre-partita. Questo meccanismo lascerà a bocca asciutta il pubblico del game show, che vedrà saltare la propria striscia quotidiana in favore dell’intrattenimento giornalistico e sportivo dedicato ai Mondiali.

Il calendario dei tagli: ecco quando non andrà in onda

La mappa delle cancellazioni è già definita e colpirà duramente le prossime settimane. Si parte subito con un doppio stop consecutivo: giovedì 11 giugno i riflettori si accenderanno sulla serata inaugurale tra Messico e Sud Africa, mentre venerdì 12 giugno sarà la volta di Canada-Bosnia Erzegovina.

Il trend continuerà a singhiozzo per tutto il mese. Il pubblico dovrà segnare sul calendario le numerose date in cui il programma non troverà spazio nel palinsesto, a causa di sfide cruciali come Belgio-Egitto il 15 giugno, Francia-Senegal il 16, fino agli appuntamenti inoltrati di fine mese che vedranno scontrarsi Svizzera-Canada e Norvegia-Francia.

Un’estate decisamente anomala per gli appassionati di quiz, che dovranno cedere il telecomando ai tifosi di calcio.