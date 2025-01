Qual è la parola della Ghigliottina di oggi, venerdì 17 gennaio 2025, a L’Eredità? Lo storico quiz di Raiuno, condotto da Marco Liorni, vede alla fine di ogni puntata, come gioco finale, quello della Ghigliottina, appunto, seguitissimo da milioni di telespettatori che giocano da casa per indovinare la parola misteriosa. Un gioco non semplice, tanto che sono pochi i campioni del gioco a portarsi a casa il montepremi in palio.

Quali erano le parole della Ghigliottina di oggi, 17 gennaio 2025?

Scopriamo insieme la parola della Ghigliottina della puntata di oggi, 17 gennaio 2025. Innanzitutto, ecco le cinque parole-indizio svelate nel corso del gioco finale:

“Studio” (da scegliere in coppia con la parola “Dottore”)

“Basso” (da scegliere in coppia con la parola “Bassa”)

“Difesa” (da scegliere in coppia con la parola “Protezione”)

“Dietro” (da scegliere in coppia con la parola “Indietro”)

“Ritratto” (da scegliere in coppia con la parola “Signora”)

La campionessa di oggi, Bianca, per la seconda volta al gioco finale, è partita con un montepremi di 150.000 euro, ma lo ha dimezzato fino a 37.500 euro. la ragazza ha dato come risposta la parola “Fronte”. La parola esatta era “Commissione”: Bianca, quindi, non ha vinto, ma come previsto dal regolamento del programma può tornare in gara nella puntata di domani, a partire dal secondo gioco, il “Chi, come, cosa”.

L’Eredità oggi 17 gennaio, chi ha vinto?

Nella puntata di oggi ha vinto Bianca, per la seconda volta consecutiva campionessa del quiz, di Prato, al lavoro in un laboratorio di Chimica, appassionata di arte.

Come funziona la Ghigliottina de L’Eredità?

Giocare alla Ghigliottina, presente nel programma dal 2005 e ideata da Stefano Santucci, è molto semplice. Il concorrente diventato campione si ritrova al centro dello studio davanti al conduttore: deve selezionare cinque parole tra dieci, proposte in coppie da due. Con un po’ di intuito e di fortuna, può indovinare la parola che lo dovrebbe condurre a quella finale. In caso contrario, scatta la “ghigliottina”, che dimezza il montepremi ad ogni errore.

Così facendo, si giunge alle cinque parole indizio. Il campione deve individuare una parola che abbia un legame con tutte e cinque le parole: può essere un modo di dire, un fatto storico, un personaggio e così via. Scaduto il tempo a disposizione, deve scrivere la sua parola su un cartoncino. Tocca al conduttore, poi, svelare se la parola data dal concorrente è corretta o no. In caso di vittoria, il campione vince il montepremi rimasto.

Come partecipare a L’Eredità?

Volete cimentarvi anche voi con la Ghigliottina e partecipare ai casting de L’Eredità? Per questa stagione, le selezioni durano fino al 31 maggio 2025. È possibile fare richiesta chiamando il numero 02 28 28 000, oppure inviando una mail a casting@leredita.it o compilando il modulo online a questo link, dal sito di Banijay Italia, che produce il programma.

L’Eredità e la Ghigliottina su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere L’Eredità in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, se invece volete vedere solo la parte dedicata alla Ghigliottina cliccate su questo link.