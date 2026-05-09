GFVip sotto i due milioni, ma batte MilleunaCover Sanremo. I dati Auditel dell’8 Maggio 2026

Il GFVip guadagna terreno faticosamente, ma riesce a imporsi nel venerdì sera televisivo. Il reality più longevo della televisione italiana ottiene il 16,2% di Share e si aggiudica il primato della serata. Cologno Monzese festeggia relativamente per un reality che ripiomba sotto i due milioni di spettatori, Mediaset mette la testa avanti rispetto a Raiuno ma il format di Cinecittà mostra fatica e una ripresa lenta. La rete ammiraglia di Viale Mazzini non può accontentarsi del 13,4% di Share dato da MilleunaCover Sanremo.

Il filone della kermesse canora per il momento, in termini di format aggiuntivi, non ha pagato come avrebbe dovuto. Le reti cadette, al contrario, hanno fatto scelte diverse: Rai2 ritrova Ore14Sera, Milo Infante sfiora il 10% fermandosi al 9,6% di Share. Rai3 arriva al 3,5% di Share con The Old Oak. Rete4 propone Quarto Grado che si stabilizza al 9% di Share, mentre Italia Uno arriva al 6,3% di Share grazie a The Amazing Spider-Man.

GFVip batte MilleunaCover Sanremo

La7 con Propaganda Live si attesta intorno al 5,3% di Share, restando in media con quelli che sono i risultati stagionali di un format che per molti è diventato un appuntamento fisso. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie gli Internazionali d’Italia in chiaro che raggiungono il 3% di Share. Nove opta per Fratelli di Crozza che svetta al 5,7% di Share confermando la satira uno dei punti di forza di WBD. MonkeyMan, sul Canale 20, guadagna l’1,8% di Share.

Legacy of Lies – Gioco d’Inganni, su Rai4, non va oltre l’1,3% di Share. Iris, con Fuga da Alcatraz, ottiene l’1,8% di Share. RaiMovie, grazie a I Moschettieri del Re – La penultima missione, raggiunge l’1% di Share. La sfida preserale fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi si conclude, nella fascia access prime time, con la vittoria del gioco dei pacchi che ha ottenuto il 23,3% di Share.

Affari Tuoi supera leggermente La Ruota della Fortuna

Contro il 23% del programma trasmesso sulla rete ammiraglia di Mediaset. I due contenuti sono praticamente appaiati. La differenza è minima, ma sostanziale e preannuncia un finale di stagione acceso sul piano degli ascolti.