La parola “sfiga” nel video diventato virale non è mai nominata, ma il sottotesto del discorso fatto da Elenoire Ferruzzi con Sara Manfuso, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese è ben chiaro. I quattro parlando ieri nella casa del Gf Vip hanno intrapreso una conversazione su Nikita Pelizon.

Dopo aver fatto un discorso piuttosto sconclusionato circa la concorrente, Elenoire Ferruzzi dice: “Mamma mandami un corno”. Giaele De Donà rivela allora di averlo con sé dentro la casa e a quel punto Sara Manfuso dice: “Guarda domani in puntata cacciamolo”. La De Donà concorda: “Domani in puntata lo metto”.

Raccontando poi un altro episodio avvenuto all’interno della casa, Elenoire Ferruzzi ha detto di essersi messa “un coso di sale” sopra la testa, come per scacciare una cattiva influenza che Nikita Pelizon emanerebbe all’interno della casa. Discorsi probabilmente fatti con leggerezza e con l’intento di sorridere sui comportamenti di una concorrente che forse finora ha fatto più fatica ad inserirsi nel gruppo, ma che sono stati prontamente bollati dagli utenti social come un comportamento ancora una volta discriminatorio all’interno della casa del Gf Vip.

C’è chi osserva che ora, dopo l’uscita di Marco Bellavia, il bersaglio degli inquilini della casa si sarebbe spostato su Nikita Pelizon, chi invoca invece la squalifica per Elenoire Ferruzzi, resasi colpevole delle frasi più esplicitamente riconducibili a un clima di superstizione contro una persona. Resta dunque ora da capire se tale argomento verrà affrontato questa sera in puntata, magari collocandolo proprio all’interno di un più ampio discorso circa il comportamento avuto da parte della maggior parte degli inquilini del Gf Vip in questi giorni.