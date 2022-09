Fuori dalla casa del GF VIP Luca Salatino è ancora al centro dell’attenzione, al momento tra i concorrenti più discussi. Nella terza puntata di lunedì scorso, 26 settembre, l’ex tronista era stato chiamato in causa per cercare di capire quale fosse il punto della situazione nei rapporti con Elenoire Ferruzzi, invaghita del ragazzo dopo pochi giorni.

Elenoire, convinta di un interesse da parte di Luca, ha puntato il dito contro il ragazzo una volta che lui le ha messo in chiaro le cose urlandogli contro “ti sei vergognato” accusandolo di nascondere una presunta verità in quanto lei è transgender. La concorrente è stata poi ridimensionata da Soraia, la fidanzata di Salatino, che nel confronto diretto con la Ferruzzi è stata chiara: “Elenoire ti sei fatta un film“. Anche Alfonso Signorini da studio ha cercato di portare Elenoire alla ragione, ma lei non si vuole rimangiare nulla del suo pensiero.

Nonostante la vicenda pare essersi risolta con gli abbracci, c’è chi dall’esterno aizza il fuoco.

Lei è Noemi, ragazza transgender che 10 anni fa avrebbe conosciuto Luca e (come scrive il blogger e influencer Amedeo Venza) ci sarebbe andata a letto. Noemi esordisce spendendo belle parole per Luca: “è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e riservato quando parla di sé stesso” poi prosegue:

“Ci siamo visti tante volte. Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire. Dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui.”

Noemi prosegue parlando di un video…

“Qualche anno fa facemmo un video. Purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo non sono qui per spu**anare nessuno, né sono in cerca di visibilità. Mi da ai nervi vedere una persona come Luca fare delle esternazioni ad Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli una cosa: Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero. Non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente, sempre.”

Luca sarà informato delle affermazioni di Noemi? Intanto nessuna reazione da parte di Soraia che sui social continua a fare tifo sfegatato per il suo fidanzato.