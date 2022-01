Giucas Casella, fino ad ora il personaggio più divertente all’interno del cast del Grande Fratello VIP 6, questa sera ha dovuto fare i conti con una seria questione che si trascina dalla puntata di lunedì. Durante il consueto atto delle nomination, Giucas ha puntato il dito contro Nathaly Caldonazzo perché a suo dire da qualche tempo la showgirl non le fa più i massaggi. Un motivo che la gieffina non ha preso bene, anzi, a suo parere la decisione di Casella sembra propendere più per questioni personali che altro.

In confessionale Nathaly: “Ci sono rimasta male, solo tu mi hai votato. Lui si attacca al fatto del massaggio, non so se c’è della falsità in lui“, Giucas in confessionale: “A me non piace. Si intrufola dappertutto, mi dà fastidio”. Per Nathaly : “Quest’aria da finto tonto mi ha scocciato“.

In casa si scatena la bagarre: Giucas si lamenta del saluto tolto da Nathaly dopo quanto accaduto, lei rimarca: “Ho fatto bene, sei un falso. Dici queste cose in confessionale, mi metto in mezzo alle cose…”. Casella si alza dal divano e si avvicina: “Ma secondo te devo nominare i compagni che stanno con me da 4 mesi? Eri l’unica che potevo nominare, il mio voto è stato perso. Io non sono falso!” l’illusionista perde le staffe e si scatena:

Tu non mi hai salutato! Non sopporto le bugie! Mi dispiace ma non sopporto! Non è così! Non ti permettere con me specialmente! Ho rispetto per le donne! Non è così come dici tu! Falsa! Bugiarda!

Lo scontro tra Giucas e Nathaly esplode letteralmente… #GFVIP pic.twitter.com/W8shXNznga — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Miriana, Katia, Soleil e Davide si alzano per cercare di calmare Giucas Casella che intanto lascia il salotto in lacrime per andare in camera da letto. Nathaly resta seduta, la situazione torna alla normalità dopo pochi minuti anche grazie ai compagni d’avventura che hanno cercato di riportare la calma.