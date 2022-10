Ieri sera Marco Bellavia si è sfogato giustamente contro i suoi ex coinquilini, che con la loro indifferenza lo hanno portato a ritirarsi lo scorso 1 ottobre dalla Casa del Grande Fratello Vip 7.

Per l’occasione, il conduttore Alfonso Signorini è addirittura entrato nell’appartamento più spiato d’Italia, circostanza che si era già verificata quando il direttore di Chi aveva dovuto annunciare l’arrivo della pandemia ai concorrenti del Gf Vip 5, mentre un’altra volta aveva dovuto redarguirne gli inquilini per cattiva condotta.

In giardino, davanti ai concorrenti freezati, ovvero impossibilitati a muoversi, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha così esordito:

“Non è facile parlarvi ragazzi perché dal momento in cui io sono uscito da questa casa, mi sono portato con me il dolore di 22 persone insieme a me. Io avrei voluto 22 persone che mi aiutassero a risolvere un problemino. Ma un problema momentaneo, perché io non ho avuto un grosso problema. Ho avuto un problema in mezzo a un gruppo che non si è dato per niente da fare per riuscire a risolvere magari anche solamente un disagio momentaneo, temporaneo. Invece sono uscito da solo, perché voi purtroppo, anche se al momento non me n’ero accorto, quando sono tornato a casa ho visto che me ne avete detto di tutti i colori. Salvo alcune persone, perché ci sono state 2 o 3 persone su 22…che sono un po’ pochine. Sono il 10%. E questa è una cosa che mi ha fatto molto male”.

Marco Bellavia avrà tutte le ragioni del mondo per essere arrabbiato, i concorrenti di questo Grande Fratello Vip 7 si erano comportati così male che avrebbero meritato quasi tutti una solenne punizione (l’espulsione di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci sono sembrati più un modo per pulirsi la coscienza), ma bisogna fare molta attenzione ai messaggi che possono passare dal piccolo schermo.

Non può passare il messaggio che debbano essere gli altri a risolvere un problema di natura mentale. Marco Bellavia è stato pesantemente ferito dal cattivo comportamento dei suoi ex compagni, ma non si può interamente scaricare la colpa su di loro. Inoltre tuttora non sappiamo ancora di quale problema soffrisse l’uomo, che peraltro si è espresso senza contraddittorio davanti ai suoi ex compagni zitti e buoni.

La presenza di Bellavia più che un’occasione per riflettere sull’assurdità dello stigma della malattia mentale è sembrato un tentativo di spremere il caso come un limone. Sarebbe stato invece più sensato ricorrere anche a una figura professionale come uno dei tanti psicologi presenti nel confessionale, invece di lanciare presunte pillole di saggezza come la decisiva vicinanza della famiglia per chi soffre di depressione. Ogni riferimento ad Orietta Berti è da ritenersi puramente causale.