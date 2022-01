Durante la trentottesima puntata del 31 gennaio 2022 del Grande Fratello VIP per Soleil è arrivata l’ora di svelare un segreto che si celava tra lei e Alex Belli, una lettera che da tempo continuava ad essere in sospeso (se non per loro due). Il tutto è avvenuto davanti ad una furiosa Delia Duran che proprio durante la settimana ha deciso di sfilarsi l’anello affermando di sentirsi ormai una donna libera. “Sono arrivata al limite, devo prendere una decisione definitiva. Ho superato il limite di tutto, basta”

La lettera di Soleil:

Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui. Scomodamente sola penso e ripenso ad ogni attimo, alla bellezza e all’unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini pieni di gioia e privi di paura e preoccupazione. Abbiamo scoperto le mille complicità e sintonie che ci hanno unito fortemente. Ci siamo lasciati perdere in quella parola: amore. Per noi aveva un senso immenso, un affetto indescrivibile e profondo. Ho seguito il mio bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando ti sei innamorato di me.

Soleil prosegue:

Quel “ti amo” famoso nascosto dalle famose coperte ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicino per cercare di recuperare la retta via, di tornare alla vita nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura qui dentro. Quando ho scoperto che tutto ciò stava mettendo in crisi la tua storia mi sono sinceramente sentita mortificata. Ho sempre e solo voluto la tua felicità. Infine, proprio come nelle opere, è giunto il momento di calare il sipario. Da parte mia avrai sempre pieno sostegno e appoggio in ogni decisione, penso di conoscerti appieno e per questo sento di consigliarti di prendere una posizione, qualunque essa sia.

Al termine, l’invito a chiudere la vicenda una volta per tutte:

Se il tuo e il vostro intento è quello di recuperare tutto ciò che di sano e dignitoso c’è nel vostro rapporto ti consiglio di venire e con la drammaturgia che ti contraddistingue portare via tua moglie, perché solo così potrete recuperare tutto. Sempre al tuo fianco in attesa del tuo colpo di scena.

Alex Belli reagisce in studio, Soleil e Delia ascoltano:

Sono più di due settimane che continuo a guardare questa lettera in tre atti. Un po’ come la nostra storia che è partita dall’amicizia. Devo dire che faccio fatica Sole perché abbiamo raccontato un rapporto molto intenso e un’alchimia incredibile. Purtroppo da fuori vogliono per forza che noi ci inscatoliamo in qualcosa, che dobbiamo prendere una via. La nostra direzione l’abbiamo sempre saputa.

A reagire male ancora una volta è Delia, infuriata dopo aver ascoltato le parole della romantica lettera di Soleil, la modella è entrata in Mystery Room per l’ennesimo confronto di fuoco con l’influencer e suo marito in studio: “Basta, mi hai preso per i fondelli per cinque mesi. Io voglio finire la storia con te!“. La vicenda Alex-Delia-Soleil non ha ancora trovato fine.