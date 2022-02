La puntata del Grande Fratello VIP si è aperta con gli sviluppi registrati nel rapporto tra Barù, Delia Duran e Jessica Selassiè. La modella si dice libera dal rapporto con Alex Belli, così si diverte a provocare gli uomini della casa e in particolare con uno dei concorrenti ultimi arrivati, Antonio. Il ragazzo non ha fatto segreto di una certa attrazione per Delia, e pure lei si è lasciata andare ad una confessione piccante:

Tra noi c’è passione, mi piace tantissimo l’odore della sua pelle e mi fa impazzire lui. Se nessuno mi vedesse io lo bacerei, sono onesta, sarebbe scattato subito il primo bacio.

Alex Belli ha assistito allo scambio di battute fuori dalla casa, l’attore infatti si è ripresentato alla porta rossa per l’ennesimo faccia a faccia di fuoco con sua moglie (in qualche modo la sad story deve pur nutrirsi di nuova linfa no?). Così in meno di 10 minuti, Alex e Delia se le sono dette ancora di santa ragione ritrovandosi l’uno a pochi passi dall’altra ripetendo le stesse identiche scene delle altre volte.

Belli arriva con tutte le buone intenzioni di questo mondo, da “bravo comunicatore” (parole di Maria de Filippi tratte dall’ospitata dell’attore lo scorso sabato a C’è posta per te) ha provato a portare Delia sul piano della riflessione puntando soprattutto sulla loro storia d’amore:

Stai mettendo in dubbio quello che siamo stati, hai parlato sempre male della nostra storia. Ma sai quante cose ho fatto per te? Vuoi stare da sola? Bene, stai da sola. Ma tutti i nostri progetti? La nostra vita insieme amore? Tu sei sempre stata libera, perché dici che non sei mai stata libera? Noi abbiamo lottato 3 anni fa per la libertà tua, io ho lottato per te. Ma ora il tuo rispetto dove è andato a finire? Ho dovuto mandarti un aereo con un messaggio positivo perché è l’unico modo per farti recapitare dei bei messaggi. Tu pensi di essere lucida? Invece no, stai perdendo la linea. Abbi rispetto di te stessa innanzitutto, perché stai dimostrando di essere incoerente.

Delia, una volta sfreezzata ha iniziato a replicare ripetendo quanto detto già nei precedenti confronti con Alex: “Tu quando stavi in casa hai fatto delle cose che mi hanno dato molto fastidio – il riferimento è chiaramente all’amicizia speciale con Soleil Sorge – io dentro la casa sono rinata e il fatto che tu continui a convincermi del contrario non cambia il mio pensiero“.

I toni si alzano e Alex si avvicina un po’ troppo a Delia: “Stai facendo una brutta figura”, tanto che Alfonso Signorini è costretto a richiamarlo: “Mantieni le distanze di sicurezza! E poi non possiamo fare un one man show su voi due” (ah, perché non se ne sta abbondantemente parlando da 4 mesi, no?). Il conduttore chiude il confronto domandando a Delia se è pronta a lasciare il gioco per riabbracciare Alex, ma lei non vuole sentire ragioni per interrompere qua l’esperienza: “Non sono pronta, ora penso a me”.

Alex sarà ancora protagonista delle vicende nella casa, infatti entrerà nella casa per rimanere “il tempo necessario per chiarire le sue idee” annuncia Signorini. Il “game” non è “over”, la sad story continua…