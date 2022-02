GF Vip 6, Lulù Selassié: “Alex Belli? Messaggio orribile. Non l’avrei fatto venire in studio” (video)

Dopo la diretta dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Lulù Selassié si è lasciata andare ad un lungo sfogo che riguarda l’onnipresenza del triangolo Soleil Sorge – Alex Belli e Delia Duran nelle clip della serata. Di fronte all’ennesimo confronto (senza arrivare ad una degna conclusione), la principessina etiope ha manifestato, nella notte, la propria insofferenza: ‘Questa storia di Alex mi ha stufato’.

In camera con la sorella Jessica, Lulù non ha risparmiato parole tenere nei confronti dell’attore e della squadra autorale che ha scelto di proseguire in questo filone, a suo dire, non rispettando alcune regole:

Che figura di mxxda Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? Lo metti pure in prima fila. Io non l’avrei fatto venire nemmeno in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. È scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro.

La gieffina che, nelle ultime ore, sta avvertendo particolarmente la mancanza del fidanzato Manuel Bortuzzo, inoltre, non ha particolarmente gradito la decisione del pubblico da casa di candidare la modella venezuelana a possibile finalista del programma. La fidanzata di Belli, questa settimana, si giocherà il primo posto disponibile per la finale di lunedì 14 marzo 2022 con tre veterani, ovvero Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Chi la spunterà al televoto?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy