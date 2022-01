GF Vip 6, Alessandro e Sophie pregano per interrompere il giuramento al figlio

Nelle scorse ore, il popolo di Twitter ha scatenato tutta la propria ironia di fronte alle immagini di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni del ‘Grande Fratello Vip 6‘, intenti a pregare il ‘Padre nostro’ per interrompere un giuramento, fatto dall’ex tentatore di ‘Temptation Island’ al figlio. Il papà non avrebbe dormito, almeno in un’occasione pubblica, con un’altra donna.

La coppia, stanotte, ha avuto un’idea, a dir poco geniale per ovviare all’impossibilità della produzione di farlo confessare da un prete: fare un fioretto di una settimana (evitando dolci ed alcol) ed affidarsi a Dio per sciogliere ogni tipo di promessa fatta prima di entrare in casa.

ma sti due che pregano per rompere il giuramento io mi piscio sotto #jeru #gfvip pic.twitter.com/SQuZChogam — 𝒩 (@trovarsi) January 25, 2022

Raga ma in che senso Basciano ora fa il padre nostro e poi una settimana di fioretto???? #GFvip #jessvip #JERU pic.twitter.com/fUYv7iWzl6 — Crudelia De Tweet (@mariapia_1994) January 25, 2022

Ci hanno davvero privato del padre nostro fatto da Basciano, inginocchiato su un cuscino, difronte alla telecamera… #jerù pic.twitter.com/mJ3DNLFEG8 — rossella🤺 (@unagiaslifes) January 25, 2022

Ieri sera, il giovane imprenditore ha replicato anche alle dichiarazioni della sorella che, attraverso una lettera pubblicata sul settimanale ‘Di Più’, ha espresso un parere non proprio lusinghiero nei confronti dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’:

Mi dissocio, si rimangerà tutto quello che ha detto su Sophie…

Anche la giovane influencer ha risposto a tono alle sue dichiarazioni:

Probabilmente faceva più audience a fare il colpo di scena a dire che Jessica era la persona adatta invece di prendere in considerazione quello che io e suo fratello stiamo vivendo… Forse dicendo così sperava nei titoloni sui giornali…

Signorini ha svelato, inoltre, che la ragazza, ha smentito il testo della missiva (“Non ho mai detto scegli Jessica, ti piace di più Jessica, una cosa del genere, il mio concetto era tutt’altro, quindi volevo ribadire questa cosa e spero che loro continuano così tranquilli e sereni senza più discussioni”) anche se “il direttore di ‘Di Più’ è un carissimo amico e mi ha detto che la lettera è stata firmata e controfirmata dalla ragazza”.