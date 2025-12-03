GF Vip 2026: i rumors sul cast, l’intervento di Maria De Filippi, svelata la data d’inizio

GF Vip 2026, il reality si farà: i rumors sul cast, l’intervento di Maria De Filippi, e la possibile data del debutto. Tutte le indiscrezioni.

Nonostante i bassi ascolti del Grande Fratello e vari tentativi di Simona Ventura di riportarlo in auge, il reality non è decollato e ad oggi Mediaset ha anche deciso di sospendere la striscia quotidiana. Una scelta che ha portato a pensare ad una non programmazione della prossima Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Del resto le ultime edizioni dei due format non sono stati vincenti e non hanno conquistato ascolti di rilievo: l’idea di sostituirli era nell’aria da tempo.

Dopo diversi rumors e indiscrezioni sull’idea di Mediaset di mettere in stand by i due reality, oggi sembra certa la messa in onda del Grande Fratello Vip che sarà condotto, come da previsione, da Alfonso Signorini. Quest’ultimo avrebbe soddisfatto tutte le richieste di Pier Silvio Berlusconi e avrebbe messo insieme un cast davvero degno di nota, che non può non decretare il successo del format. Ad aiutarlo in questa selezione niente meno che Maria De Filippi, che ancora una volta fa la differenza.

Del resto Queen Mary è reduce dal successo di Temptation Island, l’ultima edizione ha sbancato negli ascolti e questo rivela una certa attenzione della conduttrice nella scelta del cast. Maria avrebbe dato a Signori i consigli giusti, e gli avrebbe suggerito uno o più nomi di personaggi in grado di dare al reality un certo spessore. I vip presentati alla dirigenza Mediaset sarebbero stati approvati, anche perché di rilievo e competitivi. Il che ha legittimato il debutto del Grande Fratello Vip, nonostante quello classico ancora oggi, a pochi giorni dalla finale, non accenna a decollare.

Grande Fratello Vip, cast “competitivo” come richiesto da Berlusconi

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha chiaramente affermato che il GFVip avrebbe avuto una nuova stagione solo con un cast all’altezza: “Si fa solo se il cast è forte”, queste le parole dell’AD di Mediaset. Risultato raggiunto, grazie anche a Maria De Filippi che non ha mancato di affiancare Signorini nella selezione.

Il portale Affari Italiani ha definito il presunto cast del prossimo GFVip “oggettivamente valido”. I nomi che sembrano certi, anche se non ancora ufficializzati sono:

Alba Parietti

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi

Federica Pellegrini

Aida Yespica

Walter Zenga

Anna La Rosa

Mario Adinolfi

E’ possibile un ritorno in casa di Katia Ricciarelli e di Genny Urtis. Un cast davvero variegato, composto da personalità forti e molto diverse fra loro che potrebbe fare la differenza e appassionare il pubblico. Berlusconi avrebbe approvato e all’ufficialità mancherebbe davvero poco.

GFVip, quando va in onda

Ma quando dovrebbe andare in onda il reality condotto d’Alfonso Signorini? A quanto pare non è stata ancora scelta la collocazione temporale: le ipotesi sono diverse. Possibile un debutto ad inizio 2026, ma non è escluso il suo inizio a Primavera, dopo l’Isola dei famosi. Inoltre, viste le complicazioni incontrata dalla produzione per realizzare il reality dei naufraghi è possibile che il GF vada in onda al suo posto.

Per il momento non ci sono altre informazioni, ma sicuramente che nei prossimi giorni Mediaset scioglierà i nodi e rivelerà maggiori dettagli sul reality. Sicuramente ufficializzerà il cast citato e anche la messa in onda.