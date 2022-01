Com’era ampiamente prevedibile, l’entrata di Delia Duran nella casa del GF VIP ha mandato Soleil Sorge in tilt. Già dopo la puntata di venerdì scorso, Delia e Soleil non se le sono mandate a dire. Nemmeno a dirlo, fonte degli scontri delle due concorrenti è Alex Belli e i rapporti sempre in bilico sia con l’influencer che con sua moglie. Delia continua a insistere sui rapporti andati “oltre l’amicizia” con l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre Soleil con le sue provocazioni difende l’affetto per l’attore uscito poche settimane fa.

Primi giorni di convivenza tra Soleil e Delia. Iniziati letteralmente col botto… saranno migliorati nelle ultime ore? A quanto pare… no. #GFVIP pic.twitter.com/NiM6GZDC5D — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Delia e Soleil non riescono a trovare un punto d’incontro, non si parlano in casa e quelle poche volte che si incrociano le occhiatacce fanno a botte con delle frecciatine. Ad esempio: alla cena per il compleanno di Kabir Bedi, se Delia ha pensato di mandare un pensiero a sua madre dedicandole il brindisi, Soleil ha deciso di fare la stessa cosa ma ad Alexringraziandolo di tutto quello che ha fatto per lei nella casa.

Per questo il GF le ha messe nuovamente faccia a faccia nella mystery room. A parlare per prima è Soleil:

Credo tu ti definisca da sola, non sei la regina qui dentro. Io non ho cercato il confronto con te perché mi hai già dato modo di pensare e vedere nei tuoi confronti. Io sono a disposizione dei tuoi dubbi dato che tu sei venuta qui per questo (come hai detto), ma con questo tono, con questa felicità e soddisfazione pensando di avermi ferito (e l’unica ferita qui sei tu) allora continua a fare il tuo show. Ti auguro di fare un bel percorso dato che sei soddisfatta con così poco. Non cederò alle tue provocazioni.

Per Soleil l'intera permanenza di Delia all'interno della Casa rappresenta una provocazione… e si rifiuta di parlare con lei. #GFVIP pic.twitter.com/JhnDPvNGA2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Delia controbatte ammettendo di essere entrata nella casa con rabbia nei confronti di Soleil: “E’ difficile parlare con una persona con cui son successe un bel po’ di cose insieme a mio marito. Devi portare rispetto per me, mi hai dato fastidio“. Oltretutto Soleil, durante una conversazione con Davide Silvestri, ha affermato di sapere qualcosa che ancora nessuno sa: “Non svegliate il cane che dorme, perché ad un certo punto poi io mi rompo. Cerco di portare sempre il massimo rispetto alle persone e alle loro storie, conoscendomi certe cose evito di dirle per eleganza“.

Soleil ha azzardato anche un parere molto forte: “C’è più amore nel rapporto mio con Alex che nella storia tra lui e Delia“, la frase è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “A questo punto ho trovato le risposte – risponde la Duran – e voglio un confronto con Alex perché non ne posso più“.

Delia vuole prendere una decisione sul suo futuro con Alex… nel frattempo, Soleil esprime qualche perplessità. #GFVIP pic.twitter.com/4eG7ZIDdSW — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

La situazione è sempre più incandescente. L’incontro non avverrà questa sera, ma molto presumibilmente nelle prossime puntate di GF VIP.