Real Time, Gesualdo Vercio a TvBlog: “Casa a prima vista esploso in pochissimo tempo. Bake off Italia 11 vi sorprenderà” (video)

Al termine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Warner Bros – Discovery per la stagione 2023 – 24, abbiamo incontrato Gesualdo Vercio, direttore responsabile di Real Time e dei canali dedicati al pubblico femminile del gruppo, per farci raccontare, in anteprima, novità e conferme per il prossimo anno televisivo.

Il successo di Casa a prima vista era inaspettato…

“Il successo di Casa a prima vista è stato sperato ma non scontato. Crediamo che il mondo della casa possa avere ancora tanto spazio in tv. E’ un genere che, a livello mondiale, funziona tantissimo. C’è un canale Home Garden che, in America, è veramente tra i più visti negli cable network. Crediamo che, in Italia, ci sia ancora molto spazio per quello. E’ da un po’ di tempo che cerchiamo un formato che potesse funzionare. Questa volta è esploso in pochissimo tempo. Considerate che i nostri agenti immobiliari, in pochissime settimane, sono diventati super amati sui social. Gli ascolti sono cresciuti di settimana in settimana fino a raggiungere ascolti record di 500 mila spettatori nel minuto medio in access prime time”

Secondo te qual è il punto di forza di questo format?

“Il punto di forza sta, sicuramente, nella chiave di racconto della realtà di Real Time. Che è sicuramente l’elemento che ti permette di avere un aggancio molto forte con la vita di tutti i giorni e con qualcosa che si può vedere con gli amici e la famiglia e avere modo di poterla commentare. Quella della ricerca della casa è un ottimo dei temi che si ritrova spesso nelle chiacchiere in famiglia e poterlo fare guardando qualcun altro che sta scegliendo la propria casa sicuramente aiuta, crea empatia, dibattito, un legame forte con Real Time che raccolta la realtà”.

Una delle novità, è il programma con protagonista Giulia De Lellis che mostra un altro aspetto dell’amore…:

“Con Real Time, ci piace e riusciamo a raccontare tanti aspetti dell’amore. Il primo appuntamento nei ristoranti di Primo appuntamento, i matrimoni sfarzosi e bellissimi del Castello delle Cerimonie, la scelta dell’abito da sposa, i matrimoni a due di Matrimonio a prima vista. Un pezzettino che mancava è quello delle crisi. In Amore alla prova vedremo quattro coppie che scambieranno, tra di loro, il proprio partner. Ognuno di loro, vivrà 14 giorni, con un altro partner per capire a che stadio è la propria storia per decidere se rimanere assieme oppure lasciarsi”.

Qual è, secondo te, il programma che, nel 2023 – 24, potrebbe riservare grosse sorprese e colpi di scena ?

“Bake off è sicuramente uno dei titoli che va tenuto sott’occhio. Non finirà mai di sorprendere. Il cast di quest’anno è veramente bello, variegato. Racconta, ancora una volta, una bella Italia e non solo. Quello che consiglio, sempre, in questo momento dell’anno, è di tenere sott’occhio, Bake off Italia, perché, anche quest’anno, vi sorprenderà”