“Gesù di Nazareth”: spunta la rarissima foto di Robert Powell all’età di 81 anni

Vi ricordate di Robert Powell? Beh, di recente è spuntata una fotografia davvero rara che ritrare proprio l’iconico ‘Gesù di Nazareth’.Robert Powell riappare, e basta questo per far fermare lo sguardo. Non succede spesso. A 81 anni si è fatto vedere a Firenze, al Teatro Empire, durante una serata dedicata a Franco Zeffirelli. Non un’apparizione

Vi ricordate di Robert Powell? Beh, di recente è spuntata una fotografia davvero rara che ritrare proprio l’iconico ‘Gesù di Nazareth’.

Robert Powell riappare, e basta questo per far fermare lo sguardo. Non succede spesso. A 81 anni si è fatto vedere a Firenze, al Teatro Empire, durante una serata dedicata a Franco Zeffirelli. Non un’apparizione costruita, più un ritorno silenzioso in un luogo che per lui ha un peso preciso. Lì era già passato alla fine degli anni Settanta, quando lavorava a “I 39 scalini”.

Stavolta il contesto era diverso, ma il senso, in qualche modo, si sovrappone. Chi era in sala racconta una presenza discreta, quasi fuori dal tempo, con quello sguardo che negli anni non sembra essersi spostato di molto. Ed è inevitabile che l’immagine torni sempre lì, a quella serie che continua a girare ogni anno e che per molti non ha mai avuto un vero sostituto.

Un volto che non si è mai staccato da quel ruolo

La particolarità di Powell è tutta qui. Non è solo un attore che ha interpretato Gesù, è diventato quell’immagine per generazioni intere. “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli non è rimasto un prodotto televisivo come tanti, è entrato nella memoria collettiva in modo quasi stabile, soprattutto in Italia. Ogni Settimana Santa torna in onda e ogni volta succede la stessa cosa: chi guarda riconosce immediatamente quel volto, senza bisogno di spiegazioni. È un legame forte, ma anche ingombrante.

Per anni si è parlato di una sorta di “maledizione” legata a chi interpreta Cristo, una storia che nel cinema gira da decenni. Alcuni casi hanno alimentato il racconto, altri lo hanno smentito. Powell rientra tra questi ultimi. La sua carriera non si è interrotta, ma ha preso una strada diversa da quella che molti si aspettavano dopo un ruolo così potente. Niente Hollywood, niente grande macchina internazionale. Più televisione britannica, teatro, doppiaggio, radio. Una traiettoria meno visibile, ma continua.

La distanza tra percezione e realtà

Negli anni attorno a lui si è costruita una narrazione strana. Voci, mezze verità, racconti mai verificati: malattia, isolamento, addirittura situazioni estreme che non hanno mai trovato riscontro. È il classico meccanismo che scatta quando un volto sparisce dai radar più visibili. In realtà Powell non ha mai smesso di lavorare davvero, semplicemente lo ha fatto lontano da quel tipo di esposizione che trasforma un attore in un personaggio pubblico costante. E forse è proprio questo il punto.

Dopo “Gesù di Nazareth” sarebbe stato facile restare intrappolato in quell’immagine o cercare di combatterla inseguendo ruoli sempre più grandi. Lui non ha fatto né una cosa né l’altra. Si è spostato su un piano diverso, meno rumoroso. Non tutti lo ricordano, ma nei primi anni Ottanta ha anche ricevuto riconoscimenti importanti tra Parigi e Venezia. Poi una carriera più lineare, senza picchi evidenti ma senza interruzioni.

Perché questa apparizione colpisce ancora

La foto che circola in queste ore non ha nulla di spettacolare in sé. È un uomo anziano, elegante, presente a una serata pubblica. Eppure funziona, perché riattiva qualcosa che non si è mai spento del tutto. Non è nostalgia nel senso più semplice, è più una sovrapposizione di immagini. Il volto di oggi e quello di allora che convivono nello stesso spazio. Chi lo guarda rivede automaticamente il Cristo di Zeffirelli, anche se sa perfettamente che sono passati quasi cinquant’anni. È una cosa che succede raramente con gli attori. Di solito il tempo cancella, sostituisce, aggiorna. In questo caso no, resta tutto lì, quasi fermo.

E forse è anche per questo che ogni sua apparizione, anche la più semplice, continua a fare notizia. Non tanto per quello che dice o fa oggi, ma per quello che rappresenta ancora. Un’immagine che non si è mai davvero staccata dallo schermo, anche quando lui, nel frattempo, ha continuato a vivere altrove.