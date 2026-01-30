Gerry Scotti si ferma, perché stasera 30 gennaio 2026 non va in onda La Ruota dei Campioni

La puntata de La Ruota dei Campioni salta. Oggi venerdì 30 gennaio il game show serale di Gerry Scotti non va in onda, e al suo posto arriva Colpa dei Sensi, la nuova fiction di Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safronick. Resta invece confermato l’appuntamento con La Ruota della Fortuna nell’access prime time della rete ammiraglia Mediaset.

La Ruota dei Campioni è stato cancellato

Il conduttore di Canale 5 ha debuttato in prima serata circa due mesi fa con il gioco televisivo La Ruota dei Campioni. Stasera 30 gennaio 2026 lo speciale de La Ruota della Fortuna non andrà quindi in onda e salterà l’appuntamento con Scotti e Samira Lui, che saranno comunque i protagonisti della “classica” versione del gioco in onda fino alle 22 nell’access prime time di Canale 5.

Gerry Scotti è tra l’altro finito al centro del mirino negli ultimi giorni, per via delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona durante il suo videopodcast Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha accusato il conduttore di aver avuto rapporti intimi con le Letterine, le ragazze che lo affiancavano durante la messa in onda dello storico quiz Passaparola. Il conduttore ha smentito queste voci in un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, e a parlare è stata anche l’ex letterina Cristina Cellai che ha dichiarato: “Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe”.

La messa in onda della nuova serie tv di Canale 5

La Ruota dei Campioni non va in onda oggi 30 gennaio e, al suo posto, arriva il debutto di Colpa dei sensi, la nuova fiction Mediaset con Gabriel Garko e Anna Safronick. Dopo il successo di A testa alta con Sabrina Ferilli e l’ottimo esordio di Una nuova vita con Anna Valle, potrebbero essere proprio Garko e Safronick i nuovi protagonisti della serialità del palinsesto Mediaset. L’attore ha anche di recente rivelato, in un’intervista rilasciata per il salotto televisivo di Verissimo, di essersi sposato segretamente e di essere molto felice dal punto di vista sentimentale. Colpa dei sensi è divisa in tre prime serate e va in onda a partire da oggi, su Canale 5, alle ore 21.20.