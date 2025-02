Gerry Scotti a Sanremo 2025, ma è alla sua prima volta in Rai?

Un volto storico di Mediaset in Rai si trasforma in evento: siamo andati a curiosare alcune tappe ‘fuori casa’ della storia professionale di Gerry Scotti

Non ci giriamo tanto attorno. L’approdo tanto agognato quanto atteso di Gerry Scotti a Sanremo 2025 è un fatto storico per la televisione. Un volto che ha abbracciato Mediaset ormai 42 anni fa, conquista la co-conduzione di un evento Rai com’è il Festival della Canzone Italiana. Lo sappiamo, martedì 11 febbraio, insieme ad Antonella Clerici affiancherà il conduttore e direttore artistico Carlo Conti per la prima serata della kermesse.

A qualcuno farà un certo effetto vedere uno dei diamanti grezzi del biscione affiancato al logo Rai, eppure qualcuno forse non sa che nei tanti anni di carriera televisiva, Gerry è stato più di una volta ospite di un programma della cosiddetta ‘concorrenza’. Abbiamo cercato di risalire a parte delle comparse in Rai: letteralmente si contano sulle dita di una mano.

C’è stato un tempo, verso la fine degli anni ’80, in cui il conduttore si è divertito facendo musica e pubblicando alcuni dischi. Uno di questi, Smile (fra l’altro titolo di uno dei suoi primi programmi condotti in Fininvest), è il brano con cui nel 1987 Gerry ha spopolato diventando una vera e propria hit. Fu ospite di una delle ultime versioni di Discoring su Rai 1 proprio per promuovere Smile.

Fra le altre ospitate ‘rare’ in Rai catturate in giro per la rete scopriamo un’ospitata a Quelli che il calcio del 15 dicembre 1996, in piena era Fabio Fazio, per tifare il suo Milan. Una partecipazione fortunata dal momento che quel pomeriggio la sua squadra del cuore batté la Reggiana per 3 reti a zero.

Veniamo dunque agli anni 2000. Un primo passo verso il Teatro Ariston di Sanremo c’è, lo ha ricordato lui stesso nell’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni: “Per il premio regia televisiva condotto da Daniele Piombi (andava in onda su Rai 1, ndr). Mi premiavano per Passaparola. In quell’occasione mi avevano anche chiesto di cantare. E lì per lì ho accennato un brano di Zucchero”, ma di Festival in conduzione o co-conduzione non si parlava ancora.

Con Fabio Fazio, ma nel 2016 a Che Tempo che fa su Rai 3, Gerry venne celebrato per la sua carriera. In un divertente scambio di battute con il conduttore del programma ora sul NOVE, fra aneddoti, ricordi e curiosità del suo percorso televisivo, la redazione di CTCF stilò un singolare e sommario conteggio: quante ore, minuti e secondi ha totalizzato Scotti alla conduzione di programmi tv. Un modo simpatico per evidenziare le tante cose fatte per il piccolo schermo.

Questa potrebbe essere solo una parte (non definitiva) delle varie ospitate Rai, promozionali e non, di una personalità di spicco tutt’ora sulla cresta dell’onda. Gerry Scotti ha da poco terminato la sua seconda edizione de La ruota della fortuna nel preserale di Canale 5. Il game show, ha consolidato e incrementato i già buoni risultati ottenuti nella stagione d’esordio di maggio, attestandosi su una media di 3.250.000 telespettatori e una share del 21.16%.