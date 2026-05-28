Gerry Scotti, nozze in gran segreto: ha sposato la storica compagna Gabriella

Gerry Scotti ha sposato in gran segreto la storica compagna Gabriella Perino: le nozze blindatissime a Milano sono state svelate solo dopo un anno e mezzo dalla celebrazione.

Nel mondo dello spettacolo, dove anche il più insignificante dei dettagli privati viene spesso sbandierato sui social network con mesi di anticipo, c’è chi riesce ancora a stupire praticando l’arte della discrezione assoluta.

Gerry Scotti ha preso tutti contropiede, celebrando in gran segreto il matrimonio con la storica compagna Gabriella Perino, l’architetto milanese a cui è legato sentimentalmente da ben quindici anni.

La notizia, rimasta custodita in un blindatissimo riserbo familiare, è emersa soltanto ora, a distanza di ben diciotto mesi dal fatidico “sì”, grazie alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Gente attraverso la cerchia di amici più stretti della coppia.

I dettagli della cerimonia intima

La celebrazione si è svolta nel più totale anonimato all’interno di una sala del Comune di Milano, lontana dai riflettori che da decenni illuminano la carriera dello stimato conduttore di Canale 5. Fedeli a uno stile di vita che ha sempre messo al riparo la sfera privata dalle derive del gossip, i due hanno optato per una cerimonia ridotta ai minimi termini storici: nessun banchetto nuziale, nessuna lista d’attesa per gli invitati e persino l’assenza di parenti, amici e dei rispettivi figli.

Una scelta radicale che gli stessi amici intimi della coppia hanno commentato con divertito stupore, sottolineando come l’unione formale non abbia fatto altro che ufficializzare un legame che nei fatti era già solido, maturo e riconosciuto da tutti come un vero e proprio patto di vita.

L’incontro tra il presentatore sessantanovenne e la professionista milanese affonda le radici in una conoscenza giovanile, poi trasformatasi in una profonda storia d’amore a partire dal 2011, complice la frequentazione scolastica dei rispettivi figli avuti da precedenti matrimoni.

Gabriella Perino, nota nel suo ambiente per un approccio professionale e personale improntato al minimalismo e alla massima riservatezza, ha rappresentato per Scotti il porto sicuro ideale, capace di bilanciare la popolarità travolgente della televisione commerciale con una quotidianità sobria e distante dalle logiche dello star system.

Questo passo formale, caldeggiato nel tempo anche dai ragazzi della famiglia allargata, sigilla in modo definitivo una delle unioni più stabili e ammirate del panorama radiotelevisivo italiano, dimostrando che il vero successo, a volte, si protegge proprio spegnendo le telecamere.