Gerry Scotti, Mediaset allunga il suo contratto: le parole di Piersilvio Berlusconi

Quale sarà il futuro di Gerry Scotti nella rete Mediaset? Il conduttore prolungherà il suo contratto e condurrà nuovi programmi.

Gerry Scotti ha allungato il suo contratto con la rete Mediaset, e continuerà ad essere al timone dei prodotti televisivi in onda sul palinsesto. Il conduttore ha inoltre “salutato” Maria De Filippi e la squadra di Tu sì que vales, il talent show di cui è stato membro della giuria sin dalla sua prima edizione. L’annuncio è stato fatto proprio dal team di Pier Silvio Berlusconi, che ha anche chiarito che Scotti rinnoverà il suo contratto con l’azienda e che nelle sue mani andranno gli sviluppi di nuovi format in programma per la prossima stagione televisiva.

L’annuncio di Pier Silvio Berlusconi su Gerry Scotti

Quando si parla del conduttore, si parla di un personaggio che negli anni ha contribuito a rendere il lavoro fatto dal palinsesto Mediaset di successo. Uno dei volti di punta del piccolo schermo, è stato negli anni al timone di moltissimi prodotti televisivi diventando in poco tempo una certezza per l’azienda oggi capitanata da Berlusconi Jr. “Ciao Gerry, sei un grande artisticamente e umanamente” – ha scritto il Vice Presidente Mediaset in una nota emessa da Mediaset – “Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset“.

Nonostante il suo addio al talent Tu sì que vales, in cui ha lavorato per molti anni, il conduttore rinnoverà il legame contrattuale con l’azienda che lo ha reso famoso nel piccolo schermo. Questo è senz’altro un segnale di fiducia che la rete Mediaset ha voluto dare a Gerry Scotti, che potrà realizzare – nei prossimi mesi – nuovi progetti editoriali per il palinsesto.

Chi ci sarà al suo posto a Tu sì que vales

I giurati del famoso talent di Maria De Filippi sono stati, oltre a Gerry Scotti, anche Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Da ormai settimane pare che Mediaset abbia raggiunto un accordo con Paolo Bonolis, che parteciperà per la prima volta a un tv show in prime time senza esserne il presentatore. Proprio lui ha confermato, qualche giorno fa, il suo approdo nel cast fisso di Tu sì que vales. Al momento non c’è ancora stato l’annuncio ufficiale da parte del programma, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Le voci dicevano in realtà, fino a qualche tempo fa, che Bonolis avrebbe detto addio a Mediaset per tornare in Rai, l’azienda in cui ha lavorato dal 1994 al 1996, nel 2004/2005 e dal 2008 al 2009, quando ha condotto il Festival di Sanremo.

Tra l’altro, da poco si è conclusa l’edizione 2025 di Avanti un Altro e, nella prossima stagione televisiva, oltre a Tu sì que vales potrebbe andare in onda Il senso della vita, un format che ha ottenuto un grande successo su Canale 5 dal 2005 al 2008.