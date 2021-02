Con la puntata che andrà in onda domani, venerdì 19 febbraio 2021, È sempre mezzogiorno, il talk/cooking show del mezzogiorno di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, festeggerà le sue prime 100 puntate.

In occasione di questa puntata speciale, Antonella Clerici ospiterà, in collegamento, un volto popolare della concorrenza, un volto Mediaset che vedere sulle reti Rai, a dire il vero, fa anche un certo effetto.

Stiamo parlando di Gerry Scotti che, per quanto riguarda la stagione televisiva in corso, stiamo vedendo a Caduta Libera, il quiz del preserale di Canale 5, abbiamo visto nell’ennesima edizione di successo di Tu sì que vales e nella quindicesima edizione di Chi vuol essere milionario? e che vedremo prossimamente dietro il bancone di Striscia la Notizia, insieme a Francesca Manzini e a Michelle Hunziker.

Gerry Scotti giocherà ad una versione speciale di Pentola o dispensa?, uno dei giochi di È sempre mezzogiorno dove chi gioca deve indovinare quale alimento fa parte della lista di ingredienti che compone una ricetta e quale, invece, va lasciato nella dispensa.

Il conduttore pavese, durante la sua ospitata a È sempre mezzogiorno, parlerà anche dell’arrivo nella sua vita di Virginia, la sua prima nipotina (che si chiama come lui), figlia di Edoardo Scotti.

Se il 2020, quindi, si è chiuso con la spiacevole parentesi del COVID-19, brillantemente superato, il nuovo anno si è aperto indubbiamente con una grande gioia personale.

Come abbiamo scritto in precedenza, “fa strano” vedere Gerry Scotti sulle reti Rai ma, andando a spulciare nella sua lunghissima carriera, possiamo trovare un’esperienza Rai nel suo curriculum.

Stiamo parlando della serie Il vigile urbano, con Lino Banfi e diretta da Castellano e Pipolo, andata in onda su Rai 1 nel lontano 1989, alla quale Gerry Scotti prese parte ad un episodio e che fu anche la sua prima esperienza come attore, prima di affermarsi, anche in questo ruolo, con le sit-com di Canale 5.