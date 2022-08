Prima puntata dell’undicesima edizione di Caduta Libera. Un galvanizzato Gerry Scotti torna alla sua comfort zone, il game-show nel preserale. Sempre più a briglie sciolte, il conduttore ha colto l’occasione per liberarsi di qualche sassolino dalla scarpa in seguito ad una domanda sui diretti competitor, la Rai.

La domanda, rivolta all’attuale campione Michele Marchesi, riguarda l’intitolazione degli studi di Via Teulada a Raffaella Carrà. Marchesi senza nemmeno far passare un secondo di tempo completa la risposta ed è qui che Scotti, dopo un breve omaggio all’icona “Sempre viva nei nostri cuori” seguito da un applauso, lancia una frecciata (chiamiamola per quella che è) alla concorrenza senza troppi giri di parole: “Ecco qual è la differenza tra noi e la Rai: noi facciamo domande sulla Rai e la Rai non fa mai domande su di noi” dice rivolgendosi al pubblico con una domanda: “Avete notato?” la platea risponde applaudendo.

Gerry Scotti poi rimarca: “Si potrebbe fare no?” immaginando quale potrebbe essere una papabile domanda a lui dedicata: “Paese di nascita di Gerry Scotti? Miradolo Terme” ma sconsolato, è convinto che questo non potrà mai accadere: “Mai, non avrò mai questa soddisfazione“.

In effetti Rai è stata sempre particolarmente restia nel proporre domande a proposito di programmi o eventi collegati a casa Mediaset, lo sfogo lanciato da un uomo d’esperienza come Gerry Scotti arriva come una bacchettata nemmeno troppo velata ai due programmi concorrenti coinvolti, ovvero l’Eredità e Reazione a Catena.

Verso il termine della puntata, nel gioco finale dei 10 passi, uno dei quesiti rimandava ancora una volta ad un programma prodotto dalla Rai ed in quel caso al titolo del programma con cui ha fatto il suo esordio Fabrizio Frizzi nel 1980 (per la cronaca è ‘Il barattolo’).

Il monito del conduttore di Caduta Libera smuoverà qualcosa? Sarà ascoltato dagli autori dei due programmi oppure il desiderio rimarrà solo un desiderio?