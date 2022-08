Caduta Libera è il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. É giunto alla sua undicesima edizione in sette anni di messa in onda.

Quando inizia Caduta libera 2022?

La nuova edizione va in onda dallo studio 11 di Cologno Monzese a partire da lunedì 29 agosto 2022 dalle 18.45 alle 19:55 e precede l’edizione delle ore 20 del Tg5.

Cosa è Caduta Libera?

Un game show a premi in cui un campione sfida altri dieci concorrenti. Tutti i protagonisti sono posizionati sopra delle botole, ognuno di loro può ambire a raggiungere il montepremi di 500.000 euro, che il vincitore di puntata può portarsi a casa se riesce a completare l’ultimo gioco, I dieci passi.

Come si gioca a Caduta libera?

Il concorrente (vincitore o uno dei concorrenti di puntata) posizionato al centro dello studio sceglie l’avversario da sfidare. I giochi sulla quale i due si confrontano variano, fanno parte di un gran numero di prove. Si inizia con le domande di cultura generale, formulate come definizioni. Per facilitare il compito, il concorrente ha davanti a sé alcune lettere appartenenti alla risposta che deve dare in un tempo massimo di 30 secondi.

Tre sono le vite in possesso del concorrente centrale. Se dovesse capitare che il concorrente non sappia la risposta, può passare la mano all’avversario che, a quel punto, deve obbligatoriamente rispondere. Lo sfidante, indovinando, può sottrarre una vita al concorrente che lo ha sfidato e aggiungerla alle sue, ma quella possibilità gli può servire solo a evitare la caduta in caso non sappia una risposta, infatti gli sfidanti non possono passare nuovamente la mano al campione.

Se alla fine dei 30 secondi lo sfidante non ha dato la risposta esatta e non ha neanche accumulato vite, cadrà nella botola. Stessa sorte potrebbe toccare al concorrente centrale se quest’ultimo non dà la risposta e non ha nemmeno più vite. In quel caso lo sfidante lo sostituisce diventando il nuovo campione (provvisorio o definitivo, dipende dalle sue capacità).

Una volta terminata la manche al concorrente centrale è concessa la possibilità di scegliere tra due opzioni: il piede bianco e il piede nero posti sul cosiddetto lecca-lecca della botola sulla quale era posizionato il concorrente caduto.

In base alla scelta fatta il concorrente può:

Guadagnare una somma che si aggiunge al montepremi

Guadagnare una vita

Raddoppiare quanto guadagnato fino a quel momento

Perdere la somma accumulata

Se il concorrente al centro dello studio cade nella botola, il montepremi che aveva accumulato fino a quel momento si azzera, mentre il nuovo campione che lo sostituisce riparte aprendo il lecca-lecca posto nella sua postazione.

Quali sono i giochi di Caduta Libera?

Oltre al gioco principale si aggiungono altre prove che sono:

Parole al buio : In 10 secondi gli sfidanti individuano una parola da zero aggiungendo una lettera alla volta, vince il concorrente più veloce a trovarla.

: In 10 secondi gli sfidanti individuano una parola da zero aggiungendo una lettera alla volta, vince il concorrente più veloce a trovarla. Parole mimetizzate : I concorrenti devono individuare una parola di senso compiuto nascosta nella in una numerosa griglia di lettere, aiutati da un indizio del conduttore

: I concorrenti devono individuare una parola di senso compiuto nascosta nella in una numerosa griglia di lettere, aiutati da un indizio del conduttore Parole uccellose : in 10 secondi i concorrenti devono indovinare quali sono gli elementi ‘intrusi’ in una lista di otto definizioni.

: in 10 secondi i concorrenti devono indovinare quali sono gli elementi ‘intrusi’ in una lista di otto definizioni. 6 col resto di 2 : gli sfidanti devono indovinare tra una lista di 8 elementi quali sono i due intrusi secondo un criterio dato dal conduttore

: gli sfidanti devono indovinare tra una lista di 8 elementi quali sono i due intrusi secondo un criterio dato dal conduttore Che coppia! : da un tema di base, i concorrenti abbinano 14 elementi per formare 7 coppie di senso compiuto

: da un tema di base, i concorrenti abbinano 14 elementi per formare 7 coppie di senso compiuto Bersaglio libero : concorrente e sfidante abbinano in modo corretto 7 elementi a 3 opzioni di risposta

: concorrente e sfidante abbinano in modo corretto 7 elementi a 3 opzioni di risposta Dieci piccoli indiani: la novità dell’undicesima edizione annunciata da Gerry Scotti a Tv Sorrisi e canzoni: “Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso”

la novità dell’undicesima edizione annunciata da Gerry Scotti a Tv Sorrisi e canzoni: “Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso” Chissà chi sarà: i concorrenti indovinano il nome di un personaggio famoso partendo da una lettera

i concorrenti indovinano il nome di un personaggio famoso partendo da una lettera Il giornalone : basandosi su una data proposta dal conduttore, i concorrenti devono indovinare un evento realmente accaduto

: basandosi su una data proposta dal conduttore, i concorrenti devono indovinare un evento realmente accaduto L’ultima sfida : manche che conclude le sfide della puntata e designa ufficialmente il nuovo campione

: manche che conclude le sfide della puntata e designa ufficialmente il nuovo campione L’ultima sfida ad armi pari: concorrente e sfidante giocano con lo stesso numero di vite e rispondono alle domande in 15 secondi

concorrente e sfidante giocano con lo stesso numero di vite e rispondono alle domande in 15 secondi I 10 passi: il campione deve rispondere a 10 domande in 3 minuti

Chi è il vincitore di Caduta Libera?

Con l’ultima puntata dell’11 dicembre 2021, il campione in carica è il neuropsichiatra Michele Marchesi, che ha superato 275mila euro di montepremi vinto.

Caduta Libera video puntate

Tutte le puntate di Caduta Libera sono disponibili sul sito Mediaset Infinity.

Come si fa a partecipare a Caduta Libera?

Per i casting si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 02 89919828