Gerry Scotti, chi è e cosa fa la compagna Gabriella

Gerry Scotti è felicemente legato alla compagna Gabriella Perrino. I due si sono incontrati molti anni fa e non si sono più lasciati.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della tv italiana, oltre che un acclamato volto Mediaset. Originario di Camporinaldi, provincia di Pavia, ha affiancato quest’anno Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo e alle spalle ha una carriera di tutto rispetto. Ha esordito come presentatore radiofonico per poi arrivare in tv e collezionare numerose esperienze televisive. Al momento è al timone de La Ruota della Fortuna, il gioco televisivo che sta ottenendo ottimi riscontri da parte del pubblico e che vede anche la collaborazione della showgirl Samira Lui.

Chi è la compagna di Gerry Scotti

Dopo la separazione dalla sua ex moglie, il presentatore ha ritrovato la felicità nel 2011, quando ha iniziato una relazione amorosa con Gabriella Perino. Su di lei non ci sono tante informazioni, anche perché la donna è sempre stata molto riservata sulla propria sfera personale.

Non ci sono inoltre foto della coppia insieme, ma si sa che lavora nell’ambito dell’architettura e che il loro incontro ha avuto luogo anni prima del matrimonio di Gerry Scotti con Patrizia Grosso. Dopo la separazione, i due si sono di nuovo incontrati grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola. “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me” – ha detto lui nel corso di qualche dichiarazione – “io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce“.

Gerry Scotti e l’ex moglie: perché si sono lasciati

Il primo matrimonio del conduttore è avvenuto nel 1991, anno in cui ha sposato Patrizia Grosso, mamma di suo figlio Edoardo. La loro vita matrimoniale si è però conclusa e in quel periodo Gerry Scotti ha vissuto un periodo molto difficile, anche per via della morte dei suoi genitori. “Quando avevo quarant’anni in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio” – ha detto lui – “Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo“.

A far finire il suo matrimonio sarebbero stato gli impegni lavorativi e le incomprensioni, che avrebbero portato entrambi alla scelte di prendere per sempre due strade differenti. “Non andavamo più d’accordo” – ha confessato Gerry in un’intervista – “il lavoro mi assorbiva tantissimo“.