Gerry Scotti attacca De Martino e Affari Tuoi: la frecciatina del conduttore

Il conduttore Mediaset è stato molto diretto, ha detto tutto ciò che pensa dello show man partenopeo e del programma che conduce, Affari Tuoi

Gerry Scotti ha commentato il successo di Stefano De Martino e Affari Tuoi, in un’intervista al Corriere della Sera ha usato parole che sono state lette quasi come una critica nei confronti dello show man partenopeo e del programma che conduce. Il primo a parlare del game show di Rai 1 era stato Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa in cui sono stati presentati i palinsesti Rai, aveva parlato di un format molto vicino al gioco d’azzardo.

E pare proprio che Scotti la pensi come l’ad, alla vigilia del ritorno in onda de La Ruota Fortuna – che è tornata lo scorso 14 luglio, registrando ascolti record – in una lunga intervista rilasciata al quotidiano di via Solferino ha parlato del panorama televisivo italiano e non poteva mancare un commento sull’ex ballerino di Amici, attuale volto della Rai.

Cosa ha detto Gerry Scotti su Stefano De Martino

Gerry Scotti poco prima che tornasse in onda La Ruota della Fortuna aveva parlato di Affari Tuoi, definendolo un gioco “più simile a una riffa“, che incoraggia la fortuna. Aveva parlato anche di “ludopatia”, dicendo che a differenza del game show di Rai 1, nei quiz e giochi da lui condotti si vince per merito. E la stessa cosa l’ha ribadita proprio nella prima puntata dello show recentemente tornato in onda.

Al concorrente ha subito voluto mettere le carte in chiaro, dicendo: “Noi qui i soldi non li regaliamo, loro se li devono conquistare“. Visto quanto aveva detto già nell’intervista al Corriere, le sue parole sono apparse come una chiara frecciatina ad Affari Tuoi. Gerry Scotti non ha avuto alcun problema a paragonare in modo diretto i suoi game show a quello di Rai1, una vera e propria stoccata a un programma che ha superato anche il 30% di share.

Risultati pazzeschi di cui Stefano De Martino non può che essere fiero. Di lui, invece, Gerry Scotti ha detto: “I belli sono avvantaggiati. Ma nella vita tanti sono come me, uomini normali: io sono l’alternativa ai belli“. Parole che potrebbero non piacere all’ex ballerino di Amici, che sia un bel ragazzo è indubbio, ma negli ultimi tempi è evidente – e lo dicono anche molti critici televisivi – che abbia avuto una grande crescita professionale.

Attualmente impegnato con il suo spettacolo teatrale, anche sul palco De Martino sta dimostrando di avere talento e i numeri di Affari Tuoi, poi, parlano chiaro. Certamente si tratta di un programma collaudato, ma non è detto che presto non abbia qualche format nuovo, dove potrà dimostrare di avere le carte in regola per essere dove sta. Prima che arrivasse ad Affari Tuoi sarebbe stato vicino a tornare a Mediaset, è stato proprio Berlusconi a raccontarlo, dicendo che poi l’addio di Amadeus alla Rai, ha spinto l’azienda di viale Mazzini ad offrigli la conduzione del game show.