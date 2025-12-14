Germania–Norvegia, finale Mondiali di pallamano femminile 2025: dove vederla in TV e streaming

I Campionati Mondiali di pallamano femminile 2025 arrivano all’atto conclusivo con una finale di altissimo profilo. Alla Ahoy Arena di Rotterdam, questa sera, Germania e Norvegia si contendono il titolo iridato, chiudendo un torneo che ha confermato il dominio europeo nella disciplina. Per entrambe si tratta del coronamento di un percorso costruito con autorità e continuità, ma con storie e aspettative molto diverse.

Pallamano Femminile, finale Germania-Norvegia

La Germania torna a giocarsi l’oro mondiale dopo oltre trent’anni e lo fa al termine di una semifinale memorabile con la quale ha eliminato clamorosamente la Francia, campione in carica. Il 29-23 rifilato alle transalpine ha mostrato una squadra compatta, aggressiva in difesa e lucida nei momenti decisivi, capace di spezzare un tabù che durava da decenni. Un risultato che ha riacceso l’entusiasmo attorno a un movimento che non saliva su un podio mondiale dal 2007.

Dall’altra parte c’è la Norvegia, potenza storica della pallamano femminile e campionessa olimpica in carica. Le scandinave arrivano alla finale dopo aver superato le padrone di casa dell’Olanda, confermando numeri impressionanti soprattutto in fase offensiva. Il talento di Henny Reistad, la solidità difensiva e l’esperienza di Katrine Lunde tra i pali rendono la Norvegia la squadra da battere, anche se il peso del pronostico potrebbe trasformarsi in una pressione non banale.

L’Italia è assente

Italia è assente in questa fase finale dei Mondiali, eliminati nel match diretto contro la Romania, con una doppia vittoria delle più quotate avversarie, dopo il primo posto nel gironcino di qualificazione battendo Lussemburgo e Bulgaria.

Dove vedere Germania–Norvegia in TV e streaming

La finale dei Mondiali di pallamano femminile 2025 tra Germania e Norvegia si gioca oggi, domenica 14 dicembre, alle 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Mix, con possibilità di seguirla in streaming su NOW. L’incontro sarà inoltre visibile gratuitamente su PallamanoTV, piattaforma ufficiale che trasmette l’evento anche online, permettendo a tutti gli appassionati di seguire l’assegnazione del titolo mondiale.