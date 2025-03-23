Per la nazionale azzurra, la strada per avere un percorso più agevolato nelle qualificazioni per i mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026 è diventata più difficile dopo la sconfitta interna, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, contro la Germania, nella partita valida per i quarti di finale della fase ad eliminazione diretta della UEFA Nations League 2024-2025.

Il gol di Sandro Tonali, infatti, ha solamente illuso l’Italia che è stata rimontata dalla nazionale tedesca con i gol di Tim Kleindienst e Leon Goretzka.

Nella gara di ritorno, che si giocherà stasera, domenica 23 marzo 2025, al Signal Iduna Park di Dortmund, la nazionale allenata da Luciano Spalletti è costretta a vincere almeno con due gol di scarto se vuole qualificarsi alla Final Four e se vuole essere inserita nel Girone A delle qualificazioni ai mondiali, che sarà a quattro squadre (con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo).

In caso di eliminazione, sempre per quanto riguarda le qualificazioni ai mondiali 2026, invece, l’Italia finirà automaticamente nel Girone I, a cinque squadre, che vede la presenza di Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Per quanto riguarda le altre partite valide per i quarti di finale, la Danimarca ha battuto in casa il Portogallo per 1-0, i Paesi Bassi hanno pareggiato in casa contro la Spagna per 2-2 mentre la Croazia ha battuto in casa la Francia per 2-0.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguire Germania-Italia in diretta tv.

Germania-Italia, Nations League 2024-2025: dove vederla

La partita di ritorno tra Germania e Italia andrà in onda domenica 23 marzo 2025, in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 mentre il pre-partita avrà inizio alle ore 20:30. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre in studio troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello.

Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.