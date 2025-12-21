George Clooney, grave lutto per l’attore. L’annuncio dopo giorni

Il popolare attore ha annunciato, con parole dolcissime, il lutto che lo ha colpito proprio nelle ultime ore.

Un dolore profondo per George Clooney e la sua famiglia. La notizia della morte è stata accolta con grande tristezza. Adelia “Ada” Zeidler, la sorella maggiore dell’attore hollywoodiano, è venuta a mancare il 19 dicembre all’età di 65 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro.

Ada ha trascorso gli ultimi anni della sua vita lontano dai riflettori che hanno accompagnato la carriera del fratello, preferendo una vita discreta e appagante nella tranquilla Augusta, in Kentucky. Qui era benvoluta e attivamente coinvolta nella comunità locale. Clooney ha voluto ricordarla con parole piene di affetto e stima: “Mia sorella era la persona più coraggiosa che conoscessi”.

Il lutto patito da George Clooney

“Ha affrontato la sua malattia con una forza straordinaria, mai senza un sorriso o una battuta” ha dichiarato l’attore in una nota. “Amal e io la rimpiangeremo moltissimo,” ha aggiunto, riferendosi alla sua moglie Amal Alamuddin, con la quale Ada aveva instaurato un forte legame. Secondo quanto riportato nel necrologio, Ada Zeidler è scomparsa “serenamente, circondata dai suoi cari”, all’interno del St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, Kentucky.

Adelia Zeidler nasce a Los Angeles nel 1960, figlia del giornalista Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Era la primogenita di una famiglia che, pur non essendo di fama internazionale, era ben conosciuta per il suo impegno civile e intellettuale. Sin da giovane, Ada si distinse per le sue eccellenti doti intellettuali, venendo riconosciuta come National Merit Scholar nelle scuole superiori.

Ada ha scelto di vivere una vita lontano dalla ribalta, stabilendosi in una piccola città come Augusta, dove si è dedicata principalmente all’insegnamento delle arti presso la scuola locale e a lavori amministrativi. Ha anche ricoperto ruoli significativi in ambito culturale, come membro attivo dell’Augusta Art Guild e come conduttrice di un club del libro che riuniva appassionati della lettura della zona.

Oltre alla carriera professionale, Ada ha vissuto una vita ricca di impegni sociali e di relazioni strette con la comunità. Era stata sposata con Norman Zeidler, capitano dell’esercito in pensione, deceduto nel 2004, e lascia due figli, Nick e Allison. La sua figura è stata così importante che, nel corso degli anni, è stata scelta come “Grand Marshal” per la tradizionale parata del White Christmas di Augusta.

Il rapporto tra Ada e suo fratello George è sempre stato solido, anche se segnato dalla distanza fisica e dalla vita ad alti livelli di notorietà di lui. Nonostante la sua fama internazionale, George ha spesso dichiarato di considerare Ada la persona “più intelligente” della famiglia, un’affermazione che rispecchia il rispetto e l’affetto profondo che legava i due.

Nel 2015, in una delle rare interviste che ha rivelato dettagli sul suo rapporto familiare, Clooney aveva sottolineato quanto fosse vicino a sua sorella, esprimendo un affetto sincero per la sua vita lontana dalla frenesia di Hollywood. Ada, da parte sua, aveva scherzato sul fatto che non avesse nemmeno il numero diretto del fratello per evitare di perderlo, preferendo comunicare tramite email.