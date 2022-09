George Ciupilan al Grande Fratello VIP 7

George Ciupilan è uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 7′. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

É nato nel 2002 in Romania, a 8 anni si trasferisce in Italia ed ha già partecipato a due reality show: Nel 2020 è diventato famoso per la sua partecipazione a Il collegio, mentre nel 2021 partecipa a il programma La caserma. Ad oggi vive a Milano ed è un influencer.

Dice di lui nella clip di presentazione al GF VIP:

“Ho all’incirca più di due milioni e mezzo di follower su vari social (Qui il suo profilo Instagram) Mi piace questo mondo, sono egocentrico e mi ha aiutato tanto anche con le ragazze ovviamente. É il top! Forse qualcuno si ricorda di me per Il collegio, La caserma. Ho fatto casini ed ho litigato.”

La sua infanzia non è stata semplice, il rapporto tra i suoi genitori è stato piuttosto burrascoso:

“Sono nato in Romania, mamma e papà non andavano tanto d’accordo. Infatti quando io avevo solo un anno, loro si sono separati. Fino a 6 anni sono stato con mia nonna, poi ho visto per la prima volta mia mamma a 8 anni che, all’insaputa di mio padre mi ha portato in Italia. Qui è iniziata la mia seconda vita. Con mio padre praticamente non ci parliamo più.”

Adesso per George è tempo di godersi ciò che arriva:

“Dopo tutto quello che ho passato, oggi tutto questo è il mio riscatto. Quindi sono veramente felice e voglio godermelo a pieno.”

Tra le passioni di George Ciupilan, il ballo latino-americano.:

“Magari potrei ballarla in casa con qualche ragazza latino-americana, italiana, spagnola, greca, argentina…“.

Qui la sua clip di presentazione.