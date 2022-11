Intervistato da Francesco Maria Del Vigo su Il Giornale, il neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano oggi è scivolato sulla Rai. Eppure trattasi di un territorio e di un’azienda che conosce bene, essendovi entrato nel 2003 e avendo ricoperto nella medesima incarichi prestigiosi, fino al più recente, quello di direttore del Tg2 (fino a 24 ore prima della nascita del governo Meloni).

Gennaro Sangiuliano, facendosi carico della battaglia contro il politicamente corretto, ha esortato la tv pubblica a realizzare una fiction sulla vita di Oriana Fallaci:

Io chiederò alla Rai di di fare una fiction sulla vita di Indro Montanelli e su quella di Oriana Fallaci.

Peccato che la Rai abbia già realizzato una miniserie dedicata alla giornalista e scrittrice fiorentina. Lo ha fatto nel febbraio del 2015, quando su Rai1 è andata in onda L’Oriana, con protagonista Vittoria Puccini (15,93% di share e 4 milioni 425 mila telespettatori nella prima serata, 14.25% e 3 milioni 855 mila spettatori per la seconda). La memoria, talvolta, inganna, ma sarebbe bastato un rapido controllo su RaiPlay, dove il titolo è ancora adesso disponibile.

Non è finita. Sangiuliano ha denunciato il fatto che “l’erogazione dei fondi è stata assolutamente unilaterale: si finanziavano film che fossero coerenti con una certa narrazione culturale della società italiana, della nazione e del mondo. Io, invece, voglio una cultura plurale. Come dice Marcello Veneziani bisogna rompere la ‘cappa’. Tutti devono esprimersi: non voglio sostituire un’egemonia di destra con un’operazione sostitutiva, ma voglio aggiungere“. E, allora, “se qualcuno vuole fare un film su D’Annunzio o su Pirandello, deve poterlo fare liberamente…“. Guarda caso le coincidenze, nelle sale cinematografiche (miglior debutto italiano dell’anno) proprio in questi giorni c’è La stranezza, film di Roberto Andò con Toni Servillo, Ficarra e Picone, dedicato proprio a… Luigi Pirandello.

Come prime uscite pubbliche da ministro della Cultura, niente male, insomma.