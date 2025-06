Gene Hackman e la moglie trovati morti nella loro casa: indagine in corso

L’attore 95enne famoso per film cult come “Gangster Story” e “Il braccio violento della legge” ha vinto due Oscar e quattro Golden Globe.

Dopo la drammatica morte dell’attrice di Buffy e Gossip Girl Michelle Trachtenberg avvenuta ieri, un’altra scioccante scomparsa scuote il mondo del cinema e dello showbiz americano a pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar: l’attore Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe (Nuovo Messico), insieme al loro cane.

Lo sceriffo della contea, Adan Mendoza, ha confermato di averli trovati privi di vita poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 27 febbraio. Al momento non sono chiare le cause del decesso, sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di un atto criminale: “Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione.”

Gene Hackman: età e carriera

Gene Hackman è morto all’età di 95 anni. L’attore aveva smesso di recitare più di vent’anni fa, dopo una carriera di successo durata cinquant’anni. Nato in California e cresciuto in Illinois, all’età di 16 anni si arruola nei Marines. Dopo essere stato in Cina e Giappone, tornato negli Stati Uniti, si dedicò al giornalismo e alla produzione televisiva. Solo all’età di 30 anni si avvicina alla recitazione, andando a studiare in California alla Pasadena Playhouse.

Il primo film a cui prese parte in maniera riconosciuta è Lilith – La dea dell’amore, mentre il film che segnò una svolta nella sua carriera fu Gangster Story, per il quale ricevette la nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. L’Oscar arrivò a vincerlo nel 1972 con Il braccio violento della legge, come miglior attore protagonista. Altri film a cui prese parte in quegli anni furono Arma da taglio, L’avventura del Poseidon, Lo spaventapasseri, La conversazione, Bersaglio di notte, Frankenstein Junior, Stringi i denti e vai! e Superman.

Il secondo Oscar lo vinse nel 1993 come miglior attore non protagonista in Gli spietati di Clint Eastwood. Dopo quel premio, partecipò ad altre pellicole come come Il socio, Allarme rosso, Piume di struzzo e Nemico pubblico. Prima di terminare la sua carriera con Due candidati per una poltrona (2004), recitò anche con il compagno di studi Dustin Hoffman in La giuria.