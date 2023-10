“Io qui sarei dovuto entrare con la mia rubrica, a questo punto fatevela voi questa trasmissione” così Gene Gnocchi ‘sbrocca’ contro Simona Ventura e Paola Perego. Accade nella quarta puntata di Citofonare Rai 2, la prima post-Ballando con le stelle per le due conduttrici e per questo dedicata in gran parte a quanto accaduto nel sabato sera di Rai 1. Il comico, entrato nel cast fisso di quest’anno, ha interrotto un talk ancora in corso tra le conduttrici e le ospiti della puntata di oggi.

Si accorge che, evidentemente, i tempi si sono accorciati talmente tanto da non poter trovare intervento nemmeno per i suoi improbabili sondaggi. Questo perché gli autori – dice – lo hanno avvisato che non ci sarebbe stato lo spazio: “C’era scritto in scaletta“. “Fai parte del programma, adesso magari…” risponde Simona “Abbiamo fatto Ballando, magari stamattina i tempi si sono un po’ allungati“.

Ma… Le ultime 24 ore di Simona e Paola davvero pazzesche 💀 pic.twitter.com/kV3CNZIsfm — Matteo Gherardini (@TecheTecheTheo) October 22, 2023

“I tempi si saranno accorciati – controreplica arrabbiato Gnocchi – ma io dovevo fare questa cosa!“.

“Ma stai scherzando Gene?” domanda Paola Perego “No non sto scherzando, dovevamo fare un altro sondaggio ma non lo abbiamo fatto per dei motivi che io non so. Tutte le volte qua si taglia qualcosa“, qui Gene si alza dalla sua postazione fissa e lascia lo studio “Fatevela voi questa trasmissione”. Paola e Simona tentano di convincerlo a rimanere: “Possiamo parlarne con calma dopo il programma?“, “No! – risponde lui – con calma un corno!“. Gene viene inquadrato anche mentre esce, alle spalle delle telecamere.

Citofonare Rai 2, Gene Gnocchi va via dallo studio: verità o finzione?

Dettagli e sporcature in quella che, alla fine della fiera, non è altro che una gag in piena regola. Era già abbastanza intuibile data la conoscenza del personaggio Gene Gnocchi e della sua impronta comica che ha dato sul fronte di questi sketch già anni fa, ad esempio, a Quelli che il calcio. La realtà delle cose è che Gnocchi aveva un imminente treno in partenza, per questo ha dovuto lasciare il programma anzitempo, con circa 20 minuti d’anticipo.

Il video-verità

A confermarlo è proprio una clip del comico che si fa vedere proprio alla stazione. Ringrazia le conduttrici per essere state al gioco “Ho fatto finta di essere inalberato con voi per prendere un treno. Siete delle ottime attrici e compagne di lavoro impagabili” mentre alle sue spalle, effettivamente, il tabellone elettronico con i treni in arrivo e partenza segnava quasi le 13:10.

Ciò che dicevamo nella recensione della prima puntata ritrova conferma anche in questo divertente episodio: con Gene Gnocchi si può fare. Si può permettere il lusso di poter essere accattivante, furbo e imprevedibile perché questo è Gene Gnocchi: uno che ti può far credere di essere realmente arrabbiato quando, al contrario, è solo recitazione di un personaggio che sa entrare nel suo ruolo, fa ottimamente il suo lavoro e funziona.