Citofonare Rai 2 giunge alla sua terza edizione. Simona Ventura e Paola Perego rinnovano l’appuntamento domenicale di Rai 2 a base di puro intrattenimento leggero. La mission del programma è fondamentalmente questa: accompagnare il pubblico verso il pranzo del giorno di festa.

Per realizzarla ci sono tutte le carte in regola, a partire da due conduttrici che alle loro spalle hanno la creme de la creme dei programmi d’intrattenimento, sia l’una che l’altra, tra le altre cose, in passato hanno già avuto a che fare con la domenica in tv.

La trasmissione parte alle 10:30 guadagnandosi circa 30 minuti di trasmissione in più. Un particolare che ai più può sembrare poco rilevante, mentre così non è. In realtà quella mezz’ora in aggiunta viene sfruttata dagli autori come oro colato, dà modo di far respirare la scaletta evitando il rischio di non accelerare troppo i ritmi fino a esasperarli. L’apertura è sobria, Simona e Paola al centro studio danno il bentornato al pubblico a casa e in studio “freezzato per tutta l’estate” …nel senso che sono sempre gli stessi volti.

Passano dunque i protagonisti del cast, da Valeria Graci (su di lei ci torniamo più avanti) all’attore e modello Fabrizio Eleuteri, di cui ancora oggi non è ben chiaro il suo ruolo. Non me ne voglia Eleuteri, ma ricordarsi di lui come ‘quello che porta il caffè‘ non è proprio il massimo. Magari uno spazio più identitario e meno comparse potrebbero rivoluzionare le cose.

Gene Gnocchi – finalmente – nel cast fisso di Citofonare Rai 2

Chi invece non perde un colpo è Gene Gnocchi. L’anno scorso, dopo un’ospitata avvenuta nella seconda parte della stagione, il comico è ritornato in grande spolvero. Un segnale che faceva presagire ad una conferma verso il cast fisso che, fortunatamente, poi è arrivata. A lui va la responsabilità dell’Ufficio Digene‘, ovvero una sorta di punto di riferimento da dove Gnocchi interviene leggendo improbabili messaggi inviati dal pubblico a casa tramite social. “Non ci si divertiva così tanto da quando è arrivata la TARI da pagare” e ancora “Chiedono se si può fare due ore di Tg Sport e un quarto d’ora di programma“. Si ride e di gusto.

Antonella Elia porta il compagno tra ironia e gaffe

Confermata la presenza di Antonella Elia, inviata del programma anche quest’anno. Con lei si aggiunge una nuova entrata …di risparmio budget, l’attuale compagno Pietro delle Piane (lo ricordiamo qualche anno fa a Temptation Island VIP, nell’unica edizione condotta da Simona Ventura). Il paragone è certamente arduo ma la coppia vorrebbe dare la visione di un rapporto alla ‘Sandra e Raimondo‘ in cui i due, pur amandosi, trovano sempre un modo per infilare ogni 2×3 la battuta ironico-sarcastica-denigratoria.

Durante il siparietto la Elia è caduta pure in una grossa gaffe. Mentre si parla d’amore, l’inviata domanda ad una signora come vanno le cose con suo marito, peccato che quest’ultimo sia morto. Di mezzo ci si mette anche delle Piane che disturba la sua fidanzata facendola quasi cappottare da un tavolo su cui si era seduta. Che caos. Che disastro.

Il ritorno delle esibizioni canore di Simona Ventura e Paola Perego

A ripristinare l’ordine è Domenico Marocchi, garanzia di competenza e professionalità nel panorama dell’intrattenimento Rai. Ex inviato per Oggi è un altro giorno, Marocchi, già nel cast di Unomattina, riesce ad adattarsi a qualsiasi dimensione: cronaca, politica, spettacolo. Un inviato tuttofare che, soprattutto nei contesti più ludici (tipo degli iconici collegamenti nella settimana di Sanremo) dà il meglio di sé. Per la prima puntata è andato ad intrufolarsi nel dietro le quinte di Arena Suzuki, lo spettacolo di Rai 1 che mercoledì chiuderà con l’ultimo appuntamento.

Ha incontrato Lorella Cuccarini con cui ha scambiato due chiacchiere, giusto il tempo per dare un’assist a Simona e Paola : riaprire l’appuntamento con le esibizioni canore ‘da rec e play’ ripartendo dalle sigle della showgirl e prof di canto di Amici.

Valeria Graci è un piacevole ritrovo che travolge con una risata. Quando in studio ricompare il tavolo arriva il momento della “Posta del Quore” (questo il titolo, non è un errore) tira fuori il suo stile ironico giocando anche con se stessa, una mossa che conferma quanto sia realmente un ottimo innesto.

Non tutto però può essere all’acqua di rose. Citofonare Rai 2 ha del potenziale che grazie al suo cast può essere sfruttato ancora meglio. Non solo, permettendomi un consiglio del tutto spassionato, anche la regia (diretta da Sergio Spanu) può dare una grande mano alla confezione del programma partecipando persino attivamente ai momenti d’improvvisazione (che in questo programma non mancano mai).

Certo, sono lontani i tempi degli effetti sonori alla Paolo Beldì come il “quanto manca!?” di Simona a Quelli che il calcio (che dovrebbe essere recuperato direttamente dalle teche Rai), ma quantomeno avvicinarsi a quel mood là per rendere l’atmosfera ancora più leggera non è poi una cattiva idea. No?