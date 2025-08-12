“Gemma in bilico a Uomini e Donne”. Stop al trono over?

Può esistere Uomini e Donne senza Gemma Galgani? La domanda arriva puntuale a poche settimane dall’inizio della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, dove la dama torinese ha trovato, la fama, l’ amicizia di Ida Platano – altro volto noto del programma – e l’affetto del pubblico. Tutto, si potrebbe dire, tranne l’amore, ossia il motivo per cui ben 15 anni fa ha iniziato questo percorso televisivo. Da mesi si rincorre la voce secondo cui ormai l’ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino sia giunta all’inesorabile game over, e un noto settimanale in questi giorni, che le ha dedicato la copertina ha anche aggiunto: Maria è furiosa.

Il programma, che tornerà in onda a settembre, è da sempre un punto di riferimento per chi ama seguire le storie d’amore, le rivalità e le dinamiche emotive tra dame e cavalieri. Tra questi, Gemma ha rappresentato negli anni il filo conduttore, con amori travolgenti, delusioni cocenti e momenti televisivi entrati nella memoria degli spettatori. Tuttavia, la nuova stagione potrebbe aprirsi senza la sua presenza in studio, lasciando un vuoto non facile da colmare.

Non si tratta della prima volta che si parla di un possibile distacco tra la dama torinese e il format. Ogni anno, tra indiscrezioni e smentite, i fan si interrogano sul suo destino. Questa volta, però, le voci sembrano più insistenti e collegate anche a fattori personali che potrebbero spingere Gemma a prendersi una pausa dal piccolo schermo.

Un percorso tra amori e delusioni

L’ultima edizione di Uomini e Donne ha visto Gemma impegnata in una conoscenza con Fabio, un cavaliere italo-americano che aveva suscitato in lei un rinnovato entusiasmo. Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla lingua e a differenti abitudini, i due avevano intrapreso una frequentazione che, per un momento, sembrava destinata a trasformarsi in qualcosa di importante. Ma segnalazioni e incomprensioni hanno incrinato il rapporto, portando a una rottura definitiva e all’uscita di scena di Fabio.

Dopo questa delusione, Gemma ha tentato di rimettersi in gioco con altri cavalieri, tra cui Arcangelo, che però ha preferito rivolgere le proprie attenzioni ad altre dame. Situazioni che, pur non essendo nuove per la veterana del trono over, hanno reso evidente quanto sia sempre più difficile per lei trovare una relazione stabile all’interno della trasmissione. Secondo un rumor diffuso nelle scorse settimane, Gemma potrebbe decidere di non partecipare alla stagione 2025/2026 del programma. Le prime registrazioni sono previste per la fine di agosto, ma il suo nome non figurerebbe tra le dame confermate.

La scelta, qualora fosse reale, potrebbe essere legata a motivi personali, inclusi recenti problemi di salute, o alla volontà della redazione di dare spazio a nuove storie e volti inediti. Un’eventuale assenza della dama torinese rappresenterebbe un cambiamento radicale per Uomini e Donne. La sua figura non solo ha contribuito agli ascolti, ma ha anche creato un legame affettivo con il pubblico, che negli anni ha seguito con partecipazione ogni capitolo della sua vita sentimentale.