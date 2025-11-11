“Amedeo ha baciato Gemma”. Uomini e Donne, le (inaspettate) anticipazioni

Continuano i colpi di scena nello studio di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Stavolta la protagonista è stata Gemma Galgani, la storica dama torinese che è ormai volto fisso del programma e che è ancora alla ricerca del grande amore. Durante l’ultima registrazione, c’è stato un momento di grande ilarità. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha infatti fatto sapere che Gemma sarebbe stata “vittima” di uno scherzo organizzato da Maria e dalla produzione. La conduttrice le ha infatti detto che sarebbero scesi per lei due corteggiatori molto giovani. In realtà si è trattato del duo comico Pio e Amedeo, che sono stati protagonisti di alcuni sketch divertenti.

Il bacio tra Gemma e Amedeo

Lollo Magazine ha appunto riportato che i due comici hanno animato il programma dopo essere entrati in studio per presentare il loro film in uscita al cinema. Amedeo ha quindi baciato Gemma, mentre Pio ha ballato con Tina Cipollari. Alla fine sono scesi i petali per entrambe le “coppie“. Un momento esilarante che andrà in onda nei prossimi giorni. Nel frattempo, sta procedendo il percorso della storica dama torinese nel programma.

La Galgani è infatti uscita in esterna con un cavaliere, ma non è stata particolarmente convinta. Sembrerebbe invece che tra Cinzia e Rocco sia scattato qualcosa: nella scorsa puntata, i due sono infatti stati “bacchettati” da Maria e hanno lasciato il programma insieme.

Le altre anticipazioni di Uomini e Donne

Barbara De Santi sta invece conoscendo Edoardo e pare che quest’ultimo sia già rimasto infastidito da alcuni comportamenti di lei. Grandi novità anche sul trono classico, dato che Ciro Solimeno – ex di Martina – ha iniziato il suo percorso nel programma in qualità di tronista. Il ragazzo ha accolto le prime corteggiatrici e ha fatto dei primi balli con loro. Cristiana ha intanto portato in esterna Federico e tra di loro è scattato il bacio. Ernesto non ha reagito bene ed è andato via dallo studio. La tronista è uscita inoltre con Simone, con cui c’è stata sin dall’inizio un’attrazione. Sara Gaudenzi ha invece portato in esterna Marco e Jakub, ha baciato quest’ultimo un’altra volta e i presenti in studio si sono tutti commossi. Con Marco ci sono invece stati degli scontri, tanto che lei si è mostrata molto scocciata.