Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? L’ipotesi di un ex corteggiatore

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’, andate in onda in queste settimane, Gemma Galgani è apparsa assai defilata dal resto delle dinamiche in studio. E’ stato dedicato molto spazio al rientro di Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano. Agli scontri, non troppo a distanza, tra Tina Cipollari e la Pinuccia di Vigevano. Alla ricerca dell’anima gemella di Alessandro Vicinanza e Bruno.

Sono mancate le passarella con le colonne sonore scelte dall’opinionista, i battibecchi tra la dama e l’acerrima rivale. Gemma, agli occhi dei telespettatori, è risultata spenta.

Nell’appuntamento odierno con il dating show di Maria De Filippi, la Galgani, però, ha conosciuto un nuovo cavaliere, Giacomo (padre di due figli di 50 anni e di una ragazza di 18 anni nata dal terzo matrimonio), intenzionato ad approfondire la sua conoscenza di fronte ad un buon piatto di pasta ed un bicchiere di vino:

Pierluigi Mercogliano, che, per un breve periodo, è uscito con Gemma, intervistato da ‘piùdonna’, ha ipotizzato che, dopo oltre 10 anni, il percorso della Galgani ad ‘Uomini e Donne’ potrebbe terminare a breve:

Ti posso anticipare che con questo uomo probabilmente uscirà dal programma. Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lui si chiama Giacomo e la vuole fuori da Uomini e Donne.

Si avvererà la sua profezia?