“Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne”. Le indiscrezioni sul trono over e la prossima stagione

Uomini e Donne è tra i format di maggiore successo di Mediaset, consegue ottimi ascolti e ha un eco mediatico rilevante soprattutto sui social dove i vari protagonisti diventano delle star. Nell’ultime stagioni poi, il trono over ha messo in ombra quello classico e le storie degli anta sono sempre state in primo piano. Cavalieri e dame si sono distinti per il loro modo di fare, ma anche per la determinazione nel voler cercare l’anima gemella. Diverse le coppie che sono nate e alcune sono anche convolate a nozze. Non per tutti c’è stato il lieto fine tuttavia, il pubblico ha seguito con attenzione gli sviluppi di ogni storia.

Tra i volti doc del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Gemma Galgani. La dama torinese presenzia nel daytime di Maria de Filippi da diversi anni ed è certa di trovare la sua metà. E’ uscita con alcuni cavalieri tra cui Giorgio Manetti con cui non ha voluto lasciare il programma, ma anche con altri uomini. Ad oggi la dama torinese non ha trovato il suo compagno ideale e spesso è stata al centro di diverse polemiche. In particolare Tina Cipollari non ama il suo modo di fare adolescenziale e e in diverse occasioni l’ha ripresa.

Le due si sono scontrate più volte e hanno dato vita a siparietti che hanno fatto alzare l’auditel. Tuttavia nell’ultime stagioni Gemma ha tenuto un basso profilo, spesso è stata messa in ombra d’altre dame come Ida Platano, che ha anche conquistato il primo trono degli over, e non ha ricevuto molte attenzioni. Il pubblico ha notato questo cambio di rotta e ha subito insinuato che presto Gemma potrebbe essere “fatta fuori” dal programma. Non è esclusa una sua assenza nel parterre femminile la prossima stagione.

Gemma Galgani e l’addio al trono over: i rumors

Com’è noto le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne si svolgeranno fine a Agosto. Oggi i vari protagonisti sono in vacanza anche se monitorati dai fan sui social. Il rumors degli ultimi giorni parla di un possibile addio di Gemma Galgani al daytime di Maria de Filippi. La sua presenza nel programma sarebbe diventata superflua e la sua ricerca dell’anima gemella inutile. E anche se la dama non ha deposto le armi, le indiscrezioni sul suo possibile addio al format appaiono insistenti.

“Ma ci pensate che è finita l’era di Gemma Galgani? Ormai non si parla più di lei chissà da quanto tempo“, ha commentato un utente sui social. E ancora: “Ve lo dico molto chiaramente. Mi manca Gemma Galgani al centro dello studio e peggio ancora, mi manca Giorgio Manetti“. Per ora Gemma non ha rilasciato nessuna dichiarazione e si sta godendo la sua estate, ma anche la redazione di Uomini e Donne non si è espressa in merito.

Uomini e Donne, la redazione seleziona cavalieri e dame?

In vista di scegliere i prossimi tronisti, la redazione di Uomini e Donne è al lavoro anche per definire tutte le novità della prossima stagione del daytime. Non sono infatti escluse potenziali selezioni nei due parterre del trono over: molti volti noti potrebbero non essere convocati per la prossima stagione tv.

Per quanto riguarda Gemma, che è considerata un punto fermo del trono over, Maria De Filippi non si è mai espressa sul suo futuro, anche se ad oggi la permanenza della dama nel format sembra essere andata oltre il previsto. Dettaglio notato anche dal pubblico che tuttavia sia augura che la dama trovi presto il vero amore.