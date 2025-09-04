Gemma Galgani: età, dove vive, nuovo lavoro, gli storici fidanzati e l’ex marito, com’era prima della chirurgia

Gemma Galgani è tra le protagoniste più indiscusse del dating show Uomini e Donne, programma storico condotto da anni da Maria De Filippi. Originaria di Torino e nata nel 1950, la dama si è approcciata in primis al mondo del teatro e ha lavorato con grandi personaggi di quel mondo come Vittorio Gassman e Walter Chiari. Le voci dicono che ci sarebbe stato un flirt tra lei e quest’ultimo, ma non c’è mai stato nulla di confermato.

L’approdo a Uomini e Donne e il successo in tv

Dopo aver fatto una lunga gavetta al Teatro Alfieri di Torino, di cui è stata direttrice, Gemma è arrivata nello studio di Uomini e Donne – nel 2010 – e lì ha ottenuto un grande successo nel piccolo schermo. In diverse occasioni è stata protagonista di molte storie d’amore con i suoi corteggiatori ma anche di scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Grazie alla sua partecipazione al dating show, il pubblico l’ha apprezzata per la sua personalità, tanto che varie volte è stata anche ospitata in altri programmi Mediaset come Verissimo, Pomeriggio 5 e Maurizio Costanzo Show.

La Galgani ha preso parte, nel 2016, al programma Selfie – Le cose cambiano di Simona Ventura, e in questa occasione si è sottoposta a un restyling estetico. Da quel momento la sua vita sentimentale e quella professionale si sono intrecciate: sono diventati virali i vari flirt avuti, tanto che è stata nominata nel 2018 maestra d’amore nel reality Temptation Island. Gemma ha inoltre condotto – nel 2020 – il docureality Giortì insieme a Giulia De Lellis. Il programma è stato trasmesso in streaming su Mediaset Play e Witty Tv. La trasmissione ha raccontato le feste più emozionanti d’Italia e, nello stesso periodo, ha continuato ad essere uno dei volti più amati di Uomini e Donne.

La vita privata

Nel 1972 Gemma Galgani è stata protagonista di una fuga d’amore, fatta con un ragazzo di nome Francesco, perché lui era destinato a sposare un’altra donna. I due sono convolati a nozze ma il matrimonio è terminato presto. La prima storia d’amore della dama davanti alle telecamere è stata con Ennio Zingarelli, con cui si è però separata perché lui non firmava le carte di divorzio dalla prima moglie. Poi c’è stata la storia con Giorgio Manetti nel 2015: la loro coppia era molto amata dal pubblico, anche se poi si è ben presto separata, anche se lei ha provato a riconquistarlo più di una volta.

La donna ha avuto inoltre altre frequentazioni non andate a buon fine, tra cui quella con la ventiseienne Nicola Vivarelli, con cui c’è stata una differenza di età di 44 anni. Nell’ultimo periodo, si è presentato in studio per lei il cavaliere Pietro Del Pozzo, un uomo di 66 anni originario di Genova che si è detto intento a ritrovare l’amore dopo aver perso la moglie. Anche con lui le cose non sono andate bene, e la Galgani è ora ancora alla ricerca del grande amore.