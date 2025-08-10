Gemma Galgani elegantissima: la dama del trono over si gode le vacanze lontana dalla Tv

Volto consolidato del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è prossima a tornare nel daytime di Maria De Filippi. A quanto pare sarà presente anche nella nuova stagione, e come ogni anno non mancherà di conquistarsi i suoi spazi. Oggi è considerata tra le dame doc di Uomini e Donne,nonostante le varie e fallimentari frequentazioni non ha rinunciato a trovare l’amore della sua vita, e per questo è stata spesso criticata anche da Tina Cipollari. Le due hanno avuto diversi scontri, che sono diventati dei meme molto quotati in rete.

In attesa di tornare in video Gemma Galgani si sta godendo le vacanze. La dama torinese non ha incontrato nessun corteggiatore, ne tanto meno è stata paparazzata con qualcuno, cosa che avrebbe potuto pregiudicare la sua presenza in tv. Gemma si trova ad Alassio, una location a cui è particolarmente legata. Molto attiva sui social, la dama ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono nei suoi momenti di relax, inoltre non ha mancato di mostrare i suoi diversi look

Amata dal pubblico per il suo charme e per la scelta di outfit glam, Gemma ha pubblicato una storia dove si mostra elegantissima. Il look è davvero bellissimo, chic e di tendenza. La dama è bellissima e i fans non hanno potuto fare a meno di entusiasmarsi e di riempirla di complimenti: tantissimi i like e i cuoricini ricevuti da Gemma. Ecco com’è apparsa sul suo profilo Instagram l’iconica dama del trono over.

Gemma Galgani easy chic: mood estivo perfetto

Il mood estivo scelto da Gemma Galgani è praticamente perfetto: capelli raccolti, maglia semplice color crema abbinata ad una gonna lunga a piegoni realizzata con un tessuto dove sono stampate delle palme. A prevalere la nuance verde. A completare l’outfit un make up leggero, e il sorriso splendente della storica dama che si prepara a tornare in tv.

In attesa di riprendere la sua quotidianità professionale Gemma si gode le vacanze. Non è noto se sia sola o in compagnia, quel che è certo che ad oggi non ha ancora incontrato la sua amica Ida Platano che secondo l’esperto tv Pugnaloni dovrebbe tornare a Uomini e Donne dopo un anno di pausa. Le due dame sono molto unite e complici, e solitamente trascorrono qualche giorno di vacanza insieme, ma per ora non hanno programmato nulla.

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma: “Starà lì fino a 90 anni”

In una recente intervista Giorgio Manetti ha smentito un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Il suo percorso nel daytime si è concluso da tempo e non ha mai pensato di tornare sui suoi passi. Oggi è impegnato in diversi progetti, e in merito alla costante presenza di Gemma nel daytime ha affermato: “Io penso che di questo passo starà lì fino a 90 anni”.

Ha poi aggiunto: “Tra poco ne compirà 75, ma sicuramente resterà nel programma almeno altri 10 anni. Poi Maria De Filippi le dirà ciao“. L’ex cavaliere ha poi commentato anche la reazione di Gemma al gavettone ricevuto da Tina Cipollari: “Lei non si può lamentare perché anche lei tirò un bicchiere d’acqua in faccia a Barbara. Quello che fai, ti viene reso”.