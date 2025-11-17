Gemelle Kessler: il testamento, il patto di sangue, l’eredità e l’ultimo desiderio

Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle dello spettacolo tedesco, si sono spente oggi all’età di 89 anni, come riportato dal quotidiano Bild. Icone della cultura pop tedesca, le sorelle Kessler hanno scelto di porre fine alla loro vita nel pieno controllo del loro destino, ricorrendo al suicidio assistito, un diritto recentemente regolamentato e ampliato in Germania. La loro decisione, annunciata pubblicamente lo scorso anno, ha acceso nuovamente il dibattito sull’eutanasia e il testamento biologico nel Paese.

Il patto di sangue e la scelta consapevole della morte

Le gemelle Kessler, celebri per la loro carriera artistica, avevano da tempo stabilito un accordo che rifletteva il loro profondo legame: «Se una cade in stato vegetativo, l’altra l’aiuta a morire», aveva dichiarato Ellen. Questo patto non è solo un gesto emotivo, ma un impegno etico che rispecchia la loro posizione a favore del diritto all’eutanasia e della morte dignitosa.

Secondo quanto riportato dal Münchner Merkur, le sorelle si sono rivolte già oltre sei mesi fa alla Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (Dghs), una delle principali associazioni tedesche impegnate nel supporto al suicidio assistito. Questa scelta testimonia il crescente riconoscimento e l’accessibilità di questa pratica in Germania, che negli ultimi anni ha visto un’evoluzione legislativa significativa, ampliando le possibilità per chi desidera una morte assistita in modo legale e regolamentato.

L’eredità solidale e il desiderio di un ultimo gesto condiviso

Nel 2024, Alice ed Ellen avevano già reso pubblica la loro volontà riguardo alla distribuzione della loro eredità. Inizialmente avevano pensato di donare l’intera fortuna a Medici Senza Frontiere, ma successivamente hanno deciso di ampliare il raggio di beneficiari. Come spiegato da Ellen, hanno scelto di sostenere numerose organizzazioni umanitarie e sociali, tra cui la Christoffel Blind Mission (CBM), l’Unicef, la Paul Klinger Artists’ Social Welfare Organization e la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti.

Un ultimo desiderio condiviso: morire e riposare insieme

Le gemelle Kessler avevano espresso anche il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alla madre Elsa e al loro cane Yello. Questo ultimo gesto simboleggia il loro legame indissolubile, che ha caratterizzato tutta la loro vita e carriera. Nel corso di varie interviste, avevano ribadito che non avrebbero mai voluto vivere l’una senza l’altra, soprattutto in condizioni che avrebbero ridotto la loro esistenza a una mera sopravvivenza biologica. Questa filosofia di vita e morte congiunta è stata un manifesto di intenti, che ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica tedesca sulle tematiche delicate del fine vita, del diritto all’autodeterminazione e del testamento biologico.