Gasparri attacca la Berlinguer in diretta su Rete4: “Meglio Porro”. Del Debbio lo stoppa

Nuovo round del conflitto tra Maurizio Gasparri e Bianca Berlinguer. Un duello a dire il vero a senso unico, perché fino a oggi la conduttrice non ha mai replicato. L’ultimo atto in ordine di tempo è andato in scena martedì, sui titoli di coda di 4 di Sera, proprio mentre quando Paolo Del Debbio stava annunciando il programma a seguire.

“Dopo di noi non c’è Porro, ma Bianca Berlinguer con E’ sempre Cartabianca, che è una bellissima trasmissione fatta da una grande professionista”, ha detto il giornalista lucchese, correggendo una comunicazione errata che era giunta dall’assistente di studio.

Fuori campo è però arrivato il commento sferzante ed inatteso del senatore di Forza Italia, tra gli ospiti della puntata: “Era meglio Porro”.

Del Debbio, tuttavia, ha stoppato Gasparri e difeso la collega, dalla quale tra l’altro era stato invitato nelle settimane passate: “Lei si tenga le sue opinioni, altrimenti le faccio un decreto di espulsione in Marocco”.

Che tra Gasparri e la Berlinguer non scorra buon sangue è ormai un fatto assodato. Lo scorso maggio l’ex ministro aveva lanciato l’affondo addirittura dagli studi de L’Aria che tira, sottolineando come Prima di Domani – talk di access allora in onda su Rete 4 ‘firmato’ dalla stessa Berlinguer – venisse costantemente battuto da Otto e mezzo. “C’è la Berlinguer che incassa sconfitte tutte le sere – affermò – un vostro programma di tendenza della sera surclassa Rete 4. Faccio un commento positivo: Rete 4 viaggia al 3% la sera alle otto e mezzo, una catastrofe”. Uno sfogo probabilmente figlio di un altro episodio, raccontato dal Fatto Quotidiano agli inizi del 2024. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio rivelò infatti che Gasparri aveva chiesto all’ex direttrice del Tg3 di intervenire nel corso di una diretta in cui si parlava di cybersicurezza e si accennava ad un’inchiesta di Report che lo riguardava.

Citato in diretta da Giuseppe Conte, l’esponente azzurro – sempre stando alla ricostruzione del Fatto – si sarebbe presentato il giorno seguente all’esterno degli studi di Mediaset e avrebbe preteso il diritto di replica e un invito ‘riparatore’ da parte della Berlinguer. Richieste che, a quanto pare, non sarebbero state accolte dalla padrona di casa.