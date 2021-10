Novità in casa Garbo Produzioni, la società nata nel 2018 da Maite Bulgari e Maurizio Tini: la casa di produzione specializzata nella realizzazione di serie tv destinate anche ad un pubblico internazionale ha infatti nominato Stefano Torrisi come amministratore delegato.

Non solo: Torrisi è anche managing director di Garbo Stories, la nuova divisione della società italiana che si occuperà di sviluppare prodotti in Spagna. Professionista di grande esperienza e profondo conoscitore del mondo della tv e dell’audiovisivo, Stefano Torrisi negli ultimi anni è stato, tra l’altro, direttore commerciale di Endemol Shine Italy (dall’ottobre 2014 al novembre 2017) per poi ricoprire, fino all’anno scorso, l’incarico di Executive Vice President di Banijay Italia e Banijay Group Spagna.

“Con l’arrivo di Stefano Torrisi, un professionista di grande esperienza, vogliamo continuare ad innovare nel settore audiovisivo con contenuti di alta qualità e progettualità internazionale”, commenta Bulgari. “Stefano è un leader perfetto per occuparsi di due mercati strategici per la nostra società, come sono Italia e Spagna, anticipando le nuove tendenze del mercato e creando alleanze sempre più produttive e costruttive che ci permettano di posizionarci su nuovi ed ambiziosi ambiti”.

A Garbo Produzioni si devono serie tv come Il Silenzio dell’Acqua, ma anche L’Ispettore Coliandro (giunto all’ottava stagione, ora in onda su Raidue) e La Porta Rossa, le cui riprese della terza (ed ultima?) stagione si stanno svolgendo in queste settimane a Trieste. La società ora punta ad espandersi ed a cercare nuovi titoli che possano essere proposti ai broadcaster e, ovviamente, al pubblico italiano e non solo.