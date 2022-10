Sono le due reti ammiraglie del panorama televisivo nazionale ed oltre ad essere le reti più viste in questo primo scorcio di stagione (settembre ed inizio ottobre 2022) sono anche quelle che più sono cresciute rispetto allo scorso anno, fra le 7 reti generaliste italiane. Per altro tutte che dal mese di maggio sono sottoposte alla nuova rilevazione di Auditel, che ha affinato le sue misurazioni, aggiungendo alla tv tradizionale, anche gli ascolti dei device connessi, premiando naturalmente le reti più “in vista”. Vediamo dunque chi parte meglio in questo primo mese di “garanzia autunnale” 2022.

Partiamo dai numeri relativi al totale giornata dove troviamo al primo posto Rai1 con una media del 19,03% di share, in crescita del 2,33% rispetto allo stesso periodo del 2021. Segue Canale 5 con uno share del 18,13%, in crescita dell’1,9% rispetto allo scorso anno. Canale 5 prevale nella fascia di prima mattina (7-9) con il 20,61% di share, a fronte del 17,25% di Rai1, che poi prevale nella fascia successiva di metà mattina (9-12) con il 19,11% a fronte del 17,97% di Canale 5.

Canale 5 poi prevale nella fascia del mezzogiorno, dove conquista il 19.94% di share, a fronte del 18,63% di Rai1. La forbice a favore di Canale 5 risulta poi più ampia nella fascia successiva, quella del pomeriggio (15-18) con il 20,53% per Canale 5 a fronte del 17,21% per Rai1. Netta la vittoria di Rai1 nel preserale con il 24,16% di share a fronte del 18% di Canale 5. La prima rete Rai cresce del 3,55% di share rispetto allo scorso anno in questa fascia oraria, con l’ammiraglia Mediaset che sale pure, ma “solo” dell’1,92% di share. Va detto che Rai1 cresce comunque di quasi 3 punti anche nelle fasce del mezzogiorno ed in quella del pomeriggio, Canale 5 cresce pure ma di 2 punti (2,8% nella fascia 15-18).

Il prime time è vinto da Rai1, che ottiene 4 punti di share in più rispetto a Canale 5, ovvero 20,66% per la prima rete pubblica a fronte del 16,4% di share della prima rete commerciale. Equilibrio fra le due ammiraglie in seconda serata dove entrambe totalizzano il 16% di share. Passando alle altre reti, sempre nel totale giornata, vediamo al terzo posto con il 6,54% di share Rai3, per altro unica rete a non crescere rispetto al medesimo periodo del 2021. Quindi quarto posto per Rai2 con il 4,83%, quinto posto per Italia 1 con il 4,65%, sesto posto per Rete 4 con il 4,25% e settimo posto per La7 con il 3,95% di share. Di questo gruppo il canale che cresce di più rispetto al settembre/ottobre 2021 risulta essere La7 con un incremento dell’1% di share. Crescita di mezzo punto di share per Rete 4 ed Italia 1 e dell’0,26% per Rai2.

Il nuovo sistema di rivelazione ha fatto bene alle reti generaliste, quelle più “in vista”, dato che il totale di tutte le altre reti flette del 6,37% di share rispetto allo scorso anno, con cali che vanno dal 7% nelle fasce mattutine, fino all’8% del preserale, passando al 6% del pomeriggio e al 5% della prima e seconda serata.