Gabriele Paolini: chi è il campione de L’Eredità

Da qualche puntata, ‘L’Eredità‘, il game show condotto da Marco Liorni nel preserale di Rai 1, ha un nuovo super campione. Si chiama Gabriele Paolini. Nell’appuntamento dello scorso 20 marzo, il ragazzo si è portato a casa il montepremi di 75mila euro indovinando la parola in comune tra ‘Impero’, ‘Angolo’, ‘Materiali’, ‘Brutta’, ‘Anatomia’ ovvero ‘Caduta’.

Ha, poi, avuto accesso al gioco finale della ghigliottina, però, senza bissare il successo delle sere precedenti.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gabriele Paoli de L’Eredità^ Età, lavoro, Instagram

Gabriele ha 30 anni ed è un impiegato. E’ lunigianese di Mulazzo in provincia di Pisa. Il suo profilo Instagram è @gabriele.paolini95. E’ presente anche su Facebook con il proprio nome e cognome. Ad oggi, non sappiamo se abbia una fidanzata, se sia sposato e/o abbia dei figli.

L’Eredità: i casting per partecipare come concorrente

Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data della partecipazione;

I casting inizieranno a partire dal 17 giugno 2024 e termineranno il 31 Maggio 2025.

Sono esclusi dalla partecipazione al Programma i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI, di Banijay Italia S.P.A e delle loro controllate e collegate e le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti suindicati e i minorenni, nonché coloro che abbiano già partecipato alle puntate dell’edizione in corso de L’Eredità (2024-2025) nonché alle edizioni de l’Eredità del 2022-2023 e 2023-2024. Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2022-2023. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

Gli aspiranti Concorrenti presentano a decorrere dal 17 giugno 2024 domanda tramite telefono al numero telefonico 02/ 2828000 intestato a Banijay Italia S.p.A., tramite posta elettronica all’indirizzo mail casting@leredita.it intestato a Banijay Italia S.p.A. e tramite il sito istituzionale di Banijay Italia – www.banijayitalia.it indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i propri dati anagrafici, un indirizzo mail, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;

Una redazione casting a decorrere dal 01 agosto 2024 richiama o invia una e-mail agli aspiranti Concorrenti per convocarli ad un provino che viene organizzato in presenza o da remoto; agli aspiranti concorrenti verranno fornite tutte le informazioni necessarie;

Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo i requisiti di cui ai precedenti punti 1,2 e 3;

Nel corso del provino si terrà anche conto della simpatia, della spigliatezza, dell’empatia e del vissuto degli aspiranti concorrenti oltreché’ della preparazione culturale e delle doti relazionali e caratteriali dei medesimi nonché’ dell’attitudine ad interessare l’attenzione del pubblico.

Il superamento del provino consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti del Programma;

I Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la partecipazione al Programma.