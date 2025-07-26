Gabriele Corsi rompe il silenzio: la verità su Domenica In. (E le indiscrezioni su Reazione a Catena)

Negli ultimi giorni Gabriele Corsi è finito al centro dell’eco mediatico. Il noto conduttore, che ha alle spalle una carriera ricca di successi sia in radio che in tv, milita in Rai da diverso tempo. Lo scorso Febbraio la dirigenza di rete gli ha affidato Prima Festival, dandogli un ruolo primario nella kermesse e poche settimane fa è stata annunciata la sua presenza alla prossima edizione di Domenica in. Corsi è stato scelto per affiancare Mara Venier, che in più occasioni ha parlato dei cambiamenti che subirà il contenitore domenicale.

La conduttrice veneta ha infatti accettato di tornare alla guida di Domenica in, che è prossima a festeggiare la sua 50esima edizione. Tuttavia Mara ha più volte rivelato l’esigenza di ridurre i suoi impegni professionali per trascorrere più tempo in famiglia. Inoltre negli ultimi mesi il marito non è stato bene e per lei fronteggiare tutto non è stato facile. Viste le sue necessità personali ha suggerito alla dirigenza di rete di realizzare un programma più corale, che contempli la sua presenza, ma anche quella di altri conduttori.

Inizialmente si è detto che sarebbe stata affiancata da Nek, reduce dal successo de La strada al palco, e da Gabriele Corsi. Poi il cantante, per ragioni non rivelate, avrebbe fatto un passo indietro. La dirigenza Rai all’evento dedicato agli annunci dei palinsesti della prossima stagione ha confermato Corsi a fianco di Mara, ma nei giorni scorsi il conduttore ha rinunciato all’incarico. A rivelarlo una nota stampa della rete di stato, che ha ringraziato l’ex componente del Trio Medusa per la disponibilità.

Gabriele Corsi fuori da Domenica in: la nota stampa Rai

“La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista”. Così recita la nota stampa della Rai. Il comunicato poi prosegue: “La Direzione Intrattenimento Day Time Rai nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale, e ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione”.

Parole che avrebbero dovuto porre fine alle polemiche in merito al fatto che Corsi avrebbe avuto un contrasto con Mara Venier. La conduttrice per smentire la cosa ha pubblicato una storia che sostiene che i motivi del rifiuto di Corsi sarebbeo soprattutto economici: il conduttore non avrebbe raggiunto un accordo con i vertici di rete. Immediata la reazione del conduttore.

“I soldi non c’entrano nulla”, le parole di Gabriele Corsi

Corsi ha rotto il silenzio e attraverso la società con cui lavora ha pubblicato un comunicato in cui spiega cosa è accaduto, e perché non sarà presente a Domenica in: “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla Rai un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato.”

Ha poi concluso: “Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso, e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie.”

Diversi rumors sostengono anche che Corsi sarebbe in lizza per condurre Reazione a Catena, format che gli è famigliare. Ma prima di assegnarli il quiz game occorre attendere che il contratto biennale di Pino Insegno scada.